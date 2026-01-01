Характеристики:
- Цветовая температура, K: 5600 K ± 200.
- Управление мощностью: 2.0-7.0.
- Время перезарядки: 1-2 с.
- Режимы вспышки: ручной.
- Питание: от сети 220V.
- Байонет: Bowens.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Raylab Axio III 200 Basic Kit - комплект импульсного света 2х200 Дж, создан на основе двух импульсных осветителей суммарной мощностью 400 Дж. В него входят две стойки, два софтбокса 50×70 см, трансмиттер радиосинхронизатора. Комплект подойдет для небольшой студии, или для съемки в домашних условиях. Для удобства транспортировки поставляется в удобной сумке. Вес комплекта без упаковки – 11 кг.
Характеристики:
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