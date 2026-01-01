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Raylab Axio III 200 Basic Kit комплект импульсного света
Raylab Axio III 200 Basic Kit комплект импульсного света

Raylab Axio III 200 Basic Kit комплект импульсного света

Raylab
Артикул: DAN-7618

Raylab Axio III 200 Basic Kit - комплект импульсного света 2х200 Дж, создан на основе двух импульсных осветителей суммарной мощностью 400 Дж. В него входят две стойки, два софтбокса 50×70 см, трансмиттер радиосинхронизатора. Комплект подойдет для небольшой студии, или для съемки в домашних условиях. Для удобства транспортировки поставляется в удобной сумке. Вес комплекта без упаковки – 11 кг.

Описание

Характеристики:

  • Цветовая температура, K: 5600 K ± 200.
  • Управление мощностью: 2.0-7.0.
  • Время перезарядки: 1-2 с.
  • Режимы вспышки: ручной.
  • Питание: от сети 220V.
  • Байонет: Bowens.

Комплектация

  • Моноблок Raylab Axio III RX-200 - 2 шт.
  • Стойка - 2 шт.
  • Софтбокс 50×70 см - 2шт.
  • Трансмиттер радиосинхронизатора - 1 шт.
  • Сумка - 1 шт.

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