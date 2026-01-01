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Godox SK300II-E комплект студийного оборудования
Godox SK300II-E комплект студийного оборудования
Godox SK300II-E комплект студийного оборудования

Godox SK300II-E комплект студийного оборудования

Godox
Артикул: DAN-3702

Комплект студийного оборудования Godox SK300II-E.

Комплект собранный на базе двух моноблоков предназначен для использования в небольших и средних студиях. Он включает в себя: два импульсных моноблока SK300II, две стойки Godox 304 с амортизатором, софтбокс SB-BW6090, фотозонт UB-002 (101 см, серебристый), фотозонт UB-004 (101 см, белый), пульт-радиосинхронизатор Godox XT-16, рефлектор Godox RFT 7 и сумка Godox CB-04.

Описание

Компактный моноблок SK300II с мощностью импульса 300 Дж, байонетом Bowens и встроенной системой беспроводного управления Godox 2.4G X. Цветовая температура 5600 К, быстрое время перезарядки от 0,1 до 1 с, длительность импульса от 1/800 до 1/2000 с. Мощность регулируется от 1/16 до 1/1 (5 стопов). Пилотная лампа мощностью 150 Вт имеет три режима работы.

Стойка-тренога Godox 304 с пружинной амортизацией, в комплекте поставляется шаровая миниголова, предназначена для установки цифровых фото- и видеокамер. Высота от 80 до 183 см, крепежный адаптер диаметром 5/8" с винтом 1/4".

Софтбокс Godox SB-BW6090. Размер - 60х90 см, байонет Bowens, софтбокс предназначен для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней.

Фотозонт UB-002 84 см серебро/черный. Серебристая поверхность зонта формирует более жесткий, по сравнению с белыми зонтами, свет, что позволяет получать контрастное изображение с четкими тенями. Прочные спицы из металла и соединительные элементы из ударопрочного пластика для долговечного использования. Ткань из полиэстера обладает высокой износостойкостью.

Фотозонт Godox UB-004 101 см белый/черный. Диаметр - 101 см. Простой и легкий модификатор света, который хорошо подходит для портретной съемки и предметной фотосъемки. Черный снаружи и белый внутри - белое покрытие позволяет получить контролируемый и направленный равномерный свет и мягкие тени. Не искажает цветовую температуру источника света.

Рефлектор Godox RFT7 - семидюймовый рефлектор с креплением Bowens, позволяет использование с фотозонтами.

Пульт-радиосинхронизатор Godox XT-16 для дистанционного управления настройками и радиосинхронизации фотокамеры со студийной вспышкой на расстоянии до 100 метров.

Система радиосинхронизации Godox XT-16 состоит из передатчика, который устанавливается на камеру, и приемника, подключаемого к вспышке. Возможность работы на 16 каналах позволяет разделить осветители на несколько групп (при использовании нескольких приемников), использовать их без срабатывания от других передатчиков подобного типа. Кнопка Тест на передатчике позволит провести проверку настройки синхронизатора и смоделировать работу осветителей. Передатчик питается от двух батарей типа АА. Приемник подключается к вспышке через USB-разъем и запускает вспышку при получении сигнала от передатчика. В конструкции реализована защита от помех. Скорость синхронизации до 1/250 секунды.

Вместительная сумка Godox CB-04 на колесах, предназначена для транспортировки и хранения студийного оборудования. Изготовлена из качественного плотного износоустойчивого полиэстера, закрывается на застежку-молнию с двумя бегунками.

Комплектация

  • Вспышка студийная Godox SK300II - 2 шт.
  • Стойка Godox 304 - 2 шт.
  • Софтбокс Godox SB-BW60X90 - 1 шт.
  • Зонт Godox UB-002 40" - 1 шт.
  • Зонт Godox UB-004 40" - 1 шт.
  • Godox XT-16 трансмиттер - 1 шт.
  • Сумка для переноски Godox CB-04 - 1 шт.
  • Стандартный рефлектор - 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации.

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