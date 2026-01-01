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Fotokvant F-300 SSi универсальный комплект света с двумя софтбоксами

Fotokvant F-300 SSi универсальный комплект света с двумя софтбоксами

Fotokvant
Артикул: NVF-9205

Fotokvant F-300 SSi – универсальный комплект света с двумя софтбоксами.

Комплект импульсного света на базе двух вспышек FST F-300 мощностью 300 Дж каждая и радиосинхронизатора Fotokvant WT4-35. В комплект входит также два софтбокса Fotokvant SB-6090BW в качестве модификаторов света. 

Для крепления и размещения оборудования предусмотрены две студийные стойки 2.5 м

Описание

Комплект предназначен для портретной фотосъемки и съемки предметов и может использоваться, как оборудование для домашней фотостудии или фотографов, работающих на выезде.

Импульсный осветитель FST F-300 подходит для съемки предметов, портретной фотографии и т.п. 

Технические характеристики:
  • ведущее число – 65
  • время зарядки, с – 0,5–1,5
  • напряжение синхронизации – постоянное 5 В
  • цветовая температура, К – 5600 +-100
  • пилотная лампа, Вт – 150
  • индикация зарядки – звуковая
  • регулировка мощности вспышки – 1–6 с шагом регулировки 1/32
  • регулировка пилотной лампы – 1–6 с шагом регулирования/авторегулирование/независимое регулирование/автоматическое отключение во время зарядки
  • синхронизация – синхроимпульс/зарядка импульса 0,5с/двойная/тройная/четверная задержка импульса
  • запуск – синхронизатор/синхрокабель/кнопка Тест/радиосинхронизатор
  • напряжение, Гц – ~220-250 В, 50 Гц
Радиосинхронизатор Fotokvant WT4-35 предназначен для синхронизации фотоаппарата и вспышек системы Canon/Nikon. 

Легкий ультракомпактный прямоугольный софтбокс размером 60х90 см с адаптером Bowens. Устанавливается на ведомую вспышку для получения мягкого освещения. Подходит для съемки небольших объектов, предметной съемки и т.д.

Стойка предназначена для установки светового оборудования. Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель компакта и удобна в транспортировке. Быстро устанавливается путем смещения одной ступени относительно другой. Имеет крепления 1/4.

Технические характеристики стойки:

  • высота максимальная, см – 242
  • высота минимальная, см – 107
  • высота в сложенном состоянии, см – 90
  • максимальный диаметр трубы, мм – 29
  • вес, г – 1810
  • нагрузка, кг – до 5

Комплектация

  • Импульсный осветитель FST F-300 – 2 шт.
  • Радиосинхронизатор – 1 шт.
  • Софтбокс 60х90 см – 2 шт.
  • Стойка 2,5 м – 2 шт.

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