Артикул: NVF-9205

Fotokvant F-300 SSi – универсальный комплект света с двумя софтбоксами.

Комплект импульсного света на базе двух вспышек FST F-300 мощностью 300 Дж каждая и радиосинхронизатора Fotokvant WT4-35. В комплект входит также два софтбокса Fotokvant SB-6090BW в качестве модификаторов света.

Для крепления и размещения оборудования предусмотрены две студийные стойки 2.5 м.