Elinchrom (20847,2) D-Lite RX ONE 100/100 softbox комплект импульсного освещения

Комплект ориентирован на начинающих фотографов, подбирающих оборудование для домашней фотостудии, или фотографов, работающих на выезде. Особенностью этих бюджетных источников студийного света является ультра малый вес (0,9 кг) и размеры (19х14х19 см) при стабильной работе на любом уровне регулировки мощности в диапазоне 5 ступеней (6-100 Дж) с шагом в 1/10. Встроенный радиомодуль позволяет управлять работой прибора через IPad, iPhone, Ipod Touch, а также через компьютеры Win и Mac. Также предусмотрен автоматический контроль температуры, есть крепление для зонтов. На приборах D-Lite RX ONE могут устанавливаться почти все насадки Elinchrom, кроме софтбоксов, размером более 135 см.
Характеристики:
- напряжение питания, Вт. – 230
- ведущее число – 1 м, 100 ISO, рефлектор 48 (град.) 32,4
- глубина регулировки – 5 ступеней 6-100 Дж
- время перезарядки min/max, с – 0,44-1,5
- длительность импульса (t=0,5) с – 1/2200
- пилотный свет – 100 Вт E27
- напряжение на синхроконтактах, Вт. – 5
- радиоуправление – встроенный модуль, 4 группы, 8 каналов
- размер, см – 19х14x19
- масса, кг – 0,9