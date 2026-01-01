Elinchrom (20847,2) D-Lite RX ONE 100/100 softbox комплект импульсного освещения

Описание

Комплект ориентирован на начинающих фотографов, подбирающих оборудование для домашней фотостудии, или фотографов, работающих на выезде. Особенностью этих бюджетных источников студийного света является ультра малый вес (0,9 кг) и размеры (19х14х19 см) при стабильной работе на любом уровне регулировки мощности в диапазоне 5 ступеней (6-100 Дж) с шагом в 1/10. Встроенный радиомодуль позволяет управлять работой прибора через IPad, iPhone, Ipod Touch, а также через компьютеры Win и Mac. Также предусмотрен автоматический контроль температуры, есть крепление для зонтов. На приборах D-Lite RX ONE могут устанавливаться почти все насадки Elinchrom, кроме софтбоксов, размером более 135 см.

Характеристики: