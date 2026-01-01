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Phottix 81428 Nuada R3 II LED Light Twin Kit Set комплект светодиодных осветителей
Phottix 81428 Nuada R3 II LED Light Twin Kit Set комплект светодиодных осветителей
Phottix 81428 Nuada R3 II LED Light Twin Kit Set комплект светодиодных осветителей
Phottix 81428 Nuada R3 II LED Light Twin Kit Set комплект светодиодных осветителей

Phottix 81428 Nuada R3 II LED Light Twin Kit Set комплект светодиодных осветителей

Phottix
Артикул: DAN-5597

Комплект светодиодных осветителей Phottix (81428) Nuada R3 II LED Light Twin Kit Set.

Комплект студийного освещения на базе двух светодиодных осветителей мощностью 50 Вт. Осветитель оснащен 136 светодиодами теплого света и 136 светодиодами холодного света, выдает регулируемую цветовую температуру от 3200 K до 5600 K. Показатель CRI - 96+. Светильники комплектуются устойчивыми к царапинам световыми диффузорами. Для удобства транспортировки и хранения комплект упакован в удобную сумку.

Описание

Осветители устанавливаются на стойки P-220.

Питание осуществляется от сети через входящий в комплект адаптер или от двух батарей типа Sony NP-F (NP-F750 или NP-F970). Внимание! Батареи приобретаются дополнительно.

Для регулировки и управления осветителями в комплект поставки включен пульт дистанционного управления. 

Характеристики:

  • количество светодиодов - 136 хол. свет + 136 теп. свет
  • цветовая температура - 3200-5600 К
  • диапазон яркости - 1-100 проц.
  • максимум яркость/освещенность - 1400 люкс на расстоянии 1 м
  • мощность - 50 Вт
  • индекс цветопередачи - CRI 96+ / TLCI 98+
  • размер - 430x433x32 мм
  • вес - 2140 г (без аккумулятора)


Комплектация

  • Светодиодная панель Nuada R3II - 2 шт.
  • Стойка P-220 - 2 шт.
  • Пульт дистанционного управления - 1 шт.
  • Адаптер переменного тока - 2 шт.
  • Вилка для Великобритании - 2 шт.
  • Вилка для США - 2 шт.
  • Вилка для европейского стандарта - 2 шт.
  • Вилка SAA - 2 шт.
  • Сумка для переноски - 1 шт.

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