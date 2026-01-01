Phottix 81428 Nuada R3 II LED Light Twin Kit Set комплект светодиодных осветителей

Осветители устанавливаются на стойки P-220.
Питание осуществляется от сети через входящий в комплект адаптер или от двух батарей типа Sony NP-F (NP-F750 или NP-F970). Внимание! Батареи приобретаются дополнительно.
Для регулировки и управления осветителями в комплект поставки включен пульт дистанционного управления.
Характеристики:
- количество светодиодов - 136 хол. свет + 136 теп. свет
- цветовая температура - 3200-5600 К
- диапазон яркости - 1-100 проц.
- максимум яркость/освещенность - 1400 люкс на расстоянии 1 м
- мощность - 50 Вт
- индекс цветопередачи - CRI 96+ / TLCI 98+
- размер - 430x433x32 мм
- вес - 2140 г (без аккумулятора)