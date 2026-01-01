Phottix 81428 Nuada R3 II LED Light Twin Kit Set комплект светодиодных осветителей

Описание

Осветители устанавливаются на стойки P-220.

Питание осуществляется от сети через входящий в комплект адаптер или от двух батарей типа Sony NP-F (NP-F750 или NP-F970). Внимание! Батареи приобретаются дополнительно.

Для регулировки и управления осветителями в комплект поставки включен пульт дистанционного управления.

Характеристики:

количество светодиодов - 136 хол. свет + 136 теп. свет

цветовая температура - 3200-5600 К

диапазон яркости - 1-100 проц.

максимум яркость/освещенность - 1400 люкс на расстоянии 1 м

мощность - 50 Вт

индекс цветопередачи - CRI 96+ / TLCI 98+

размер - 430x433x32 мм

вес - 2140 г (без аккумулятора)



