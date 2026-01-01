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Grifon GRIF-91 комплект галогенного света мощностью 800Вт
Grifon GRIF-91 комплект галогенного света мощностью 800Вт
Grifon GRIF-91 комплект галогенного света мощностью 800Вт

Grifon GRIF-91 комплект галогенного света мощностью 800Вт

Grifon
Артикул: NVF-6382

Grifon GRIF-91 – комплект галогенного света мощностью 800 Вт.

В комплект входит один осветитель, с которым используются энергосберегающие лампы для студийных осветителей. Правильная световая температура 3200К дает чистый яркий свет, поэтому пропадает необходимость длительной постобработки. Комплект легкий в сборке и транспортировке, хорошо подходит как начинающим фотолюбителям, так и профессиональным фотографам. Используется в качестве основного и как дополнительное оборудование в фото- или видеостудии. Вес - 4,9 кг.

Описание

Grifon GRIF-91 комплект галогенного света мощностью 800Вт

Комплектация

  • Стойка GRIFON-2100nb – 1 шт.
  • Осветитель постоянного света галогенный мощностью 800Вт/3200К – 1 шт.
  • Фотосумка.

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