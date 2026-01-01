Grifon GRIF-91 комплект галогенного света мощностью 800Вт

Fotokvant RAC-BHC2 (1210-2) – кронштейны для крепления фона на стену или потолок.
Используется совместно с гантелями RAC-BR. Размер крючка - 210х55 мм. Материал изготовления - сталь.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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В комплект входит один осветитель, с которым используются энергосберегающие лампы для студийных осветителей. Правильная световая температура 3200К дает чистый яркий свет, поэтому пропадает необходимость длительной постобработки. Комплект легкий в сборке и транспортировке, хорошо подходит как начинающим фотолюбителям, так и профессиональным фотографам. Используется в качестве основного и как дополнительное оборудование в фото- или видеостудии. Вес - 4,9 кг.
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Fotokvant RAC-BHC2 (1210-2) – кронштейны для крепления фона на стену или потолок.
Используется совместно с гантелями RAC-BR. Размер крючка - 210х55 мм. Материал изготовления - сталь.
Тканевый однотонный белый фон Fotokvant BG-3030 White, размер - 2,9x3 м.
Материал полотна плотный, равномерно прокрашен со всех сторон, не линяет, не облезает при многократной стирке. Полотно цельное без швов, есть карман для держателя фонов, края фона обработаны.
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