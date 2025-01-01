Grifon 2100nb стойка без чехла

Арт. NVF-6388

Grifon SB-OB6arn – октобокс для установки на осветители постоянного света (без адаптерного кольца).

Модификатор обеспечивает мягкий свет и добавляет большой красивый блик на изображения. Размер освещаемой поверхности 60 см. Небольшой размер софтбокса позволяет с успехом применять его в мини-студиях и помещениях с малой площадью. Вес - 0,4 кг.

