Grifon 2100nb стойка без чехла

Grifon
Артикул: NVF-6390

Grifon 2100nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.

Трехсекционная стойка (диаметр секций 25-22-19 мм). Диаметр ножек - 16 мм. Оснащена адаптером на 5/8" и 1/4". Максимальная высота, см – 210. Вес 0,85 кг.

Характеристики:

  • максимальная высота, см – 210 
  • в сложенном виде - 79 см
  • максимальная нагрузка - 2 кг
  • трехсекционная с диаметрами труб, мм – 25-22-19

Grifon SB-OB6arn октобокс для установки на осветители постоянного света (без адаптерного кольца)
Арт. NVF-6388
Grifon SB-OB6arn – октобокс для установки на осветители постоянного света (без адаптерного кольца).

Модификатор обеспечивает мягкий свет и добавляет большой красивый блик на изображения. Размер освещаемой поверхности 60 см. Небольшой размер софтбокса позволяет с успехом применять его в мини-студиях и помещениях с малой площадью. Вес - 0,4 кг.

Grifon R5-82 комплект из пяти отражателей диаметр 82 см
Арт. FTR-952
Отражатель с пятью рабочими поверхностями – прозрачной, серебряной, золотой, белой и черной.

Grifon SSA-SB5070 софтбокс 50х70 см
Арт. FTR-678
Grifon SSA-SB5070 – прямоугольный софтбокс.

Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 мм. Байонетное крепление SS, 10 см. Вес - 0,6 кг.

Grifon SSA-SB6090 софтбокс 60х90 см
Арт. FTR-943
Grifon SSA-SB6090 – прямоугольный софтбокс.

Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 мм. Байонетное крепление SSA, 10 см. Вес - 1,0 кг.


Grifon T-101 зонт просветный белого цвета 101 см
Арт. FTR-953
Белый зонт на просвет. Диаметр 101 см. Вес - 350 г.

FST UT-80 фотозонт просветный
Арт. NVF-5817
FST UT-80 – зонт на просвет, диаметром 80 см, идеально подходит для создания мягкого рассеянного студийного освещения с минимальным количеством тени.

Зонт отлично подойдет для рекламной, каталожной или портретной съемки. Вес - 0,2 кг.

Grifon BA-2854HB перекладина с муфтой и мешком для груза
Арт. NVF-6399
Grifon BA-2854HB – телескопическая перекладина длиной от 70 до 136 см, с муфтой и мешком для груза.

Предназначена для установки оборудования. Диаметр секций 26 и 23 мм. Вес конструкции - 0.7 кг. Нагрузка максимальная - 2.5 кг.

