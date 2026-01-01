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FST FK-5070-125 комплект постоянного света 125Вт
FST FK-5070-125 комплект постоянного света 125Вт
FST FK-5070-125 комплект постоянного света 125Вт
FST FK-5070-125 комплект постоянного света 125Вт

FST FK-5070-125 комплект постоянного света 125Вт

FST
Артикул: MTG-0234

FST FK-5070 - комплект постоянного света.

Софтбокс SB015 с длиной стороны 50 см с патроном Е27. В комплекте поставляется стойка FST L-210 и люминесцентная лампа FST L-E27 мощностью 125 Вт. Вес - 2,4 кг.

Описание

Софтбокс предназначен для направленного освещения выбранного участка фотостудии. Превосходно подходит для равномерного освещения при портретной и предметной съемках.

В его основе - квадратный софтбокс SB015 с длиной стороны 50 см.

Трехсекционная стойка FST L-210 в сложенном состоянии имеет длину 70 см, в рабочем - в пределах от 84 см до 210 см. Она изготовлена из алюминия, поэтому при весе чуть более 1 кг обладает достаточной прочностью и выдерживает нагрузку до 2,5 кг. Используется стандартное крепление 5/8".

Люминесцентная лампа FST L-E27 имеет мощность 125 Вт. Оснащена цоколем Эдисона E27 для ламп накаливания.

Комплектация

  • Софтбокс SB015 - 1 шт.
  • Стойка FST L-210 - 1 шт.
  • Люминесцентная лампа FST L-E27 125 Вт - 1 шт.

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