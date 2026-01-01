Fotokvant FL-4 KIT комплект постоянного света

Описание

Комплект легкий в сборке и транспортировке, хорошо подходит как начинающим фотолюбителям, так и профессиональным фотографам. Используется в качестве основного и как дополнительное оборудование в фото- или видеостудии.В комплект входят:

Характеристики осветителя Grifon FL-305A:

рабочее напряжение – AC110-120V/60Hz или AC200-240V/50Hz

патрон – Е27 (4 шт.)

регулировка мощности – 1/2-1/1 (50/100%)

вес, г – 800

Софтбоксы Grifon SB-5070arn для установки на осветители постоянного света (без адаптерного кольца).

Обеспечивает мягкий свет и добавляет большой красивый блик на изображения. Подходит для съемки портретов и групповых снимков. Размер, см – 50x70. Софтбокс без байонета. Установка осуществляется непосредственно в патрон без переходников.

Технические характеристики стойки Fotokvant 2100:

стойка трехступенчатая, диаметры труб 20-23-27 мм

стандартный адаптер 5/8 дюйма для крепления студийного оборудования с резьбой 1/4 дюйма

вес, кг – 1,2

максимальная нагрузка – 5 кг

Лампы люминесцентные мощностью 45 Вт, под патрон E27. Лампа энергосберегающая, предназначена для комплектов и наборов осветителей с соответствующими параметрами.

Комплект упакован в сумку CB08-03 для студийного оборудования. Размеры, см – 25х35х85.