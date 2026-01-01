images
Fotokvant FL-4 KIT комплект постоянного света

Fotokvant FL-4 KIT комплект постоянного света

Fotokvant
Артикул: NVF-9494

Fotokvant FL-4 KIT - комплект постоянного света мощностью 360 Вт, на базе осветителей Grifon FL-305A.

В комплекте используются энергосберегающие лампы для студийных осветителей с патроном на цоколь Е27. Правильная световая температура 5000-5500К дает чистый белый свет, поэтому пропадает необходимость длительной постобработки. 

Описание

Комплект легкий в сборке и транспортировке, хорошо подходит как начинающим фотолюбителям, так и профессиональным фотографам. Используется в качестве основного и как дополнительное оборудование в фото- или видеостудии.В комплект входят:

Характеристики осветителя Grifon FL-305A:

  • рабочее напряжение – AC110-120V/60Hz или AC200-240V/50Hz
  • патрон – Е27 (4 шт.)
  • регулировка мощности – 1/2-1/1 (50/100%)
  • вес, г – 800

Софтбоксы Grifon SB-5070arn для установки на осветители постоянного света (без адаптерного кольца).

Обеспечивает мягкий свет и добавляет большой красивый блик на изображения. Подходит для съемки портретов и групповых снимков. Размер, см – 50x70. Софтбокс без байонета. Установка осуществляется непосредственно в патрон без переходников.

Технические характеристики стойки Fotokvant 2100:

  • стойка трехступенчатая, диаметры труб 20-23-27 мм
  • стандартный адаптер 5/8 дюйма для крепления студийного оборудования с резьбой 1/4 дюйма
  • вес, кг – 1,2
  • максимальная нагрузка – 5 кг

Лампы люминесцентные мощностью 45 Вт, под патрон E27. Лампа энергосберегающая, предназначена для комплектов и наборов осветителей с соответствующими параметрами.

Комплект упакован в сумку CB08-03 для студийного оборудования. Размеры, см – 25х35х85.

Комплектация

  • Софтобкс Grifon SB-5070arn - 2 шт.
  • Стойка Fotokvant 2100 (без сумки) - 2 шт.
  • Осветитель Grifon FL-305 - 2шт.
  • Лампы люминесцентные - 8 шт.
  • Сумка Grifon CB08-03 - 1шт.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Хит
Fotokvant BN-2150 White нетканый фон 2,1х5,0 м белый
Fotokvant BN-2150 White нетканый фон 2,1х5,0 м белый
Fotokvant BN-2150 White нетканый фон 2,1х5,0 м белый
Арт. FTR-1298
Fotokvant BN-2150 White нетканый фон 2,1х5,0 м белый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон нетканый Fotokvant. Размер 2,1х5,0 м.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,7 кг.

1 500 ₽
В корзину
Fotokvant CLS-02 салфетка из микрофибры белая 15х15 см
Fotokvant CLS-02 салфетка из микрофибры белая 15х15 см
Fotokvant CLS-02 салфетка из микрофибры белая 15х15 см
Арт. DAN-4679
Fotokvant CLS-02 салфетка из микрофибры белая 15х15 см
Наличие
более 10 шт

Салфетка Fotokvant CLS-02 из микрофибры белая, размер - 15х15 см.

Салфетка многоразового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Салфетку можно стирать вручную или в стиральной машинке без применения отбеливателей и кондиционеров для белья. Не допускается сушка на батарее. Размер - 15Х15 см.

240 ₽
В корзину
Wansen PB-1220 Mat/Gloss фон пластиковый матовый/глянцевый белый 1,2х2 м
Wansen PB-1220 Mat/Gloss фон пластиковый матовый/глянцевый белый 1,2х2 м
Арт. DAN-7862
Wansen PB-1220 Mat/Gloss фон пластиковый матовый/глянцевый белый 1,2х2 м
Наличие
более 10 шт

Фон пластиковый Wansen PB-1220 белый, размер - 1,2х2 м.

Двусторонний, пластиковый, фон белого цвета. Одна сторона матовая, другая - глянцевая. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1,2х2 м.

1 530 ₽
В корзину
-24 %
QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой
QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой
QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой
Подарок
при заказе
Арт. DAN-2926
QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 23 ч

Штатив-трансформер QZSD Q999H с шаровой головой. Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. В сложенном состоянии - 43 см. Вес - 1,55 кг. Подходит для камер, вес которых не превышает 8 кг.

-24.02 %7 870 ₽
5 980 ₽
В корзину

Видео

Юрий Белинский: &quot;Я, прежде всего, - фоторепортер&quot;
Юрий Белинский: "Я, прежде всего, - фоторепортер"
Гений документальной фотографии Ли Фридлендер (Lee Friedlander)
Гений документальной фотографии Ли Фридлендер (Lee Friedlander)
Сравнительный обзор софтбоксов для накамерных вспышек. Fotokvant SBF-5555 &amp; Aurora FireFly II
Сравнительный обзор софтбоксов для накамерных вспышек. Fotokvant SBF-5555 & Aurora FireFly II
Александр Родченко – художник-авангардист
Александр Родченко – художник-авангардист
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.