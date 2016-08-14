Fotokvant Basic Smart базовый комплект студийного освещения и для смартфона

Описание

Энергосберегающая лампа Е27/155 Вт имеет цветовую температуру 5500К.

На патроне для лампы-вспышки имеется поворотный кронштейн и предусмотрено отверстие для установки зонта.

Зонт-софтбокс белого цвета. Размер купола, см – 90.

Раздвижной зажим для смартфонов может быть установлен на любых штативах и моноподах с креплением 1/4". Ширина зажима от 5,5 до 8,5 см. Совместим с большинством смартфонов (Aplle iPhone 4/4s iPhone5/5с/5s/6, Samsung, HTC, Sony, LG и др.). Хорошо подходит для работы с ручными моноподами Fujimi GP MNP-004 и Fujimi GP MHH.

Технические характеристики штатива: