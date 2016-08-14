images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
Fotokvant Basic Smart базовый комплект студийного освещения и для смартфона
Fotokvant Basic Smart базовый комплект студийного освещения и для смартфона
Fotokvant Basic Smart базовый комплект студийного освещения и для смартфона
Fotokvant Basic Smart базовый комплект студийного освещения и для смартфона
Fotokvant Basic Smart базовый комплект студийного освещения и для смартфона
Fotokvant Basic Smart базовый комплект студийного освещения и для смартфона
Fotokvant Basic Smart базовый комплект студийного освещения и для смартфона
Fotokvant Basic Smart базовый комплект студийного освещения и для смартфона
Fotokvant Basic Smart базовый комплект студийного освещения и для смартфона
Fotokvant Basic Smart базовый комплект студийного освещения и для смартфона

Fotokvant Basic Smart базовый комплект студийного освещения и для смартфона

Fotokvant
Артикул: NVF-8533

Fotokvant Basic Smart – набор студийного оборудования для формирования базового комплекта видео- или фотоблогера. Используется для получения качественного изображения при съемке видеороликов или проведении фотосессий в студии, а также на пленэре. Имеется возможность установки смартфона на штатив. Комплектуется патроном с лампой-вспышкой, зонтом, легкой студийной стойкой 180 см для установки оборудования, удобным четырехсекционным штативом и раздвижным зажимом для мобильных телефонов, для съемки селфи.

Описание

Энергосберегающая лампа Е27/155 Вт имеет цветовую температуру 5500К.

На патроне для лампы-вспышки имеется поворотный кронштейн и предусмотрено отверстие для установки зонта.

Зонт-софтбокс белого цвета. Размер купола, см – 90.

Раздвижной зажим для смартфонов может быть установлен на любых штативах и моноподах с креплением 1/4". Ширина зажима от 5,5 до 8,5 см. Совместим с большинством смартфонов (Aplle iPhone 4/4s iPhone5/5с/5s/6, Samsung, HTC, Sony, LG и др.). Хорошо подходит для работы с ручными моноподами Fujimi GP MNP-004 и Fujimi GP MHH.

Технические характеристики штатива:

  • максимальная нагрузка, кг – 2
  • максимальная высота штатива, см – 128
  • минимальная высота штатива, см – 40
  • длина в сложенном виде, см – 41
  • штативная голова – 3D, несменная
  • быстросъемная площадка – да
  • размер площадки, мм – 40х50
  • резьба на площадке под камеру, дюйм – 1/4
  • пузырьковый уровень – да
  • микролифт – нет
  • длина рукоятки, мм – 130
  • диаметр секций штатива, мм – 10,8/14/16/19,8
  • количество секций штативной ноги – 4
  • тип усиления штатива – верхняя растяжка
  • материал штатива – алюминий, пластик
  • материал зажимов-фиксаторов штатива – пластик
  • вес штатива с головой, кг – 0,6

Комплектация

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fujimi SM-CL1 раздвижной зажим держатель для мобильных телефонов
Арт. NVF-1994
Fujimi SM-CL1 раздвижной зажим держатель для мобильных телефонов
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fujimi SM-CL1 – раздвижной зажим для мобильных телефонов.

Предназначен для расширения возможности фото- и видеосъемки на смартфонах. Широко применяется для съемки селфи.

180 ₽
В корзину
Grifon F6-155W лампа энергосберегающая Е27/155 Вт для комплектов и наборов
Арт. NVF-6404
Grifon F6-155W лампа энергосберегающая Е27/155 Вт для комплектов и наборов
Наличие
в наличии 1-3 шт

Grifon F6-155W – лампа энергосберегающая Е27/155 Вт для комплектов и наборов. Цветовая температура 5500К.

1 860 ₽
В корзину

Видео

Современные фотографы. Сергей Романов (амбротип)
Современные фотографы. Сергей Романов (амбротип)
Советы по фотосъемке еды от Эндрю Скривани
Советы по фотосъемке еды от Эндрю Скривани
Гений документальной фотографии Ли Фридлендер (Lee Friedlander)
Гений документальной фотографии Ли Фридлендер (Lee Friedlander)
Новое открытие в мире оптики – металлическая линза
Новое открытие в мире оптики – металлическая линза
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.