Fotokvant Basic Smart базовый комплект студийного освещения и для смартфона

Энергосберегающая лампа Е27/155 Вт имеет цветовую температуру 5500К.
На патроне для лампы-вспышки имеется поворотный кронштейн и предусмотрено отверстие для установки зонта.
Зонт-софтбокс белого цвета. Размер купола, см – 90.
Раздвижной зажим для смартфонов может быть установлен на любых штативах и моноподах с креплением 1/4". Ширина зажима от 5,5 до 8,5 см. Совместим с большинством смартфонов (Aplle iPhone 4/4s iPhone5/5с/5s/6, Samsung, HTC, Sony, LG и др.). Хорошо подходит для работы с ручными моноподами Fujimi GP MNP-004 и Fujimi GP MHH.
Технические характеристики штатива:
- максимальная нагрузка, кг – 2
- максимальная высота штатива, см – 128
- минимальная высота штатива, см – 40
- длина в сложенном виде, см – 41
- штативная голова – 3D, несменная
- быстросъемная площадка – да
- размер площадки, мм – 40х50
- резьба на площадке под камеру, дюйм – 1/4
- пузырьковый уровень – да
- микролифт – нет
- длина рукоятки, мм – 130
- диаметр секций штатива, мм – 10,8/14/16/19,8
- количество секций штативной ноги – 4
- тип усиления штатива – верхняя растяжка
- материал штатива – алюминий, пластик
- материал зажимов-фиксаторов штатива – пластик
- вес штатива с головой, кг – 0,6