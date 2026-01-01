Fotokvant NVF-7295 зонт-софтбокс с белым куполом прямой 90 см

Falcon Eyes UR-32T – зонт просветный, диаметр, см – 70.
Отлично подходит для студийной и стробистской съемки. Дает максимально мягкое рассеянное освещение. Вес - 200 г.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant NVF-7295 – зонт-софтбокс. Предназначен для использования с импульсным моноблоком, который устанавливается в специальное отверстие посредине зонта. Размер купола, см – 90. Цвет – белый.
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Falcon Eyes UR-32T – зонт просветный, диаметр, см – 70.
Отлично подходит для студийной и стробистской съемки. Дает максимально мягкое рассеянное освещение. Вес - 200 г.
Фолиевый фильтр Quarter C.T. orange 206 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 79,1%. Преобразует 6500К в 4600K. Цена указана за один погонный метр.
Fotokvant U-84T – фотозонт просветный 84 см. Позволяет получить мягкий
Фон нетканый Fotokvant BN-1650. Размер 1,6х5,0 м. Цвет светло-серый.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде.