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Fotokvant NVF-7295 зонт-софтбокс с белым куполом прямой 90 см

Fotokvant NVF-7295 зонт-софтбокс с белым куполом прямой 90 см

Fotokvant
Артикул: NVF-7295

Fotokvant NVF-7295 – зонт-софтбокс. Предназначен для использования с импульсным моноблоком, который устанавливается в специальное отверстие посредине зонта. Размер купола, см – 90. Цвет – белый.

Описание

Fotokvant NVF-7295 зонт-софтбокс с белым куполом прямой 90 см

Комплектация

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