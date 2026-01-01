Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT комплект студийного оборудования

Описание

Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT – готовый комплект студийного постоянного света

Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT (артикул NVF-9189) – это готовый комплект постоянного света для фото- и видеосъёмки. В набор входят светодиодный осветитель, софтбокс размером 50×70 см, лёгкая стойка для их установки и сумка для хранения и переноски. Это идеальное решение для организации базового освещения в домашней студии, для влоггинга, предметной съёмки и работы на выезде.

Назначение и применение

Портретная съёмка: мягкий рассеянный свет для выразительных портретов.

мягкий рассеянный свет для выразительных портретов. Предметная съёмка: для фотографирования товаров, продуктов, косметики.

для фотографирования товаров, продуктов, косметики. Влоггинг и стриминг: качественное освещение для видео и прямых эфиров.

качественное освещение для видео и прямых эфиров. Студийная и выездная работа: компактный комплект для работы на локациях.

Ключевые особенности

Два осветителя по 518 LED: яркий и равномерный свет.

яркий и равномерный свет. Цветовая температура 5500K: соответствует дневному свету.

соответствует дневному свету. CRI > 90: высокая точность цветопередачи.

высокая точность цветопередачи. Регулировка мощности: 2/5 мощности, 3/5 мощности, полная

2/5 мощности, 3/5 мощности, полная Софтбокс 50×70 см: для мягкого рассеянного света.

для мягкого рассеянного света. Стойка L-2000: регулировка высоты от 75 до 200 см.

регулировка высоты от 75 до 200 см. Сумка для переноски: удобное хранение и транспортировка.

Технические характеристики

Тип: комплект постоянного света (LED)

комплект постоянного света (LED) Бренд: Falcon Eyes

Falcon Eyes Модель: KeyLight 518LED SB5070 KIT

KeyLight 518LED SB5070 KIT Цветовая температура: 5500 К

5500 К CRI: > 90

> 90 Регулировка мощности: 1/2, полная

1/2, полная Софтбоксы: 50 × 70 см (2 шт.)

50 × 70 см (2 шт.) Стойки: высота 75–200 см (2 шт.)

высота 75–200 см (2 шт.) Питание: от сети 220 В

от сети 220 В Комплектация: 1 осветитель, 1 софтбокс, 1 стойка, сумка

Как использовать комплект

Установка стоек: разложите стойку на нужную высоту (75–200 см). Крепление осветителей: закрепите осветители на стойках. Установка софтбоксов: закрепите софтбоксы на осветителях. Лампы: после установки софтбокса вкрутите лампы Подключение питания: подключите осветители к сети 220 В. Регулировка: настройте мощность и направление света.

Преимущества использования

Готовое решение: всё необходимое в одном комплекте.

всё необходимое в одном комплекте. Мягкий свет: софтбоксы обеспечивают рассеянное освещение.

софтбоксы обеспечивают рассеянное освещение. Мобильность: компактная сумка для переноски.

компактная сумка для переноски. Универсальность: подходит для фото и видео.

Совместимость с аксессуарами

Фоны: бумажные, тканевые, виниловые.

бумажные, тканевые, виниловые. Стойки: дополнительные стойки для фонов.

Уход и хранение