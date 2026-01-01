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Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT комплект студийного оборудования

Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT комплект студийного оборудования

Falcon Eyes
Артикул: DAN-8704

Комплект Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT - комплект постоянного света для видео- и фотосъемки, в который входит пятиламповый патрон-осветитель LH-E27х5 с регулируемой яркостью (2/5 мощности, 3/5 мощности, полная), съемный софтбокс 50х70 см, стойку 188 см, пять светодиодных ламп ML-18 LED.

Описание

Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT – готовый комплект студийного постоянного света

Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT (артикул NVF-9189) – это готовый комплект постоянного света для фото- и видеосъёмки. В набор входят светодиодный осветитель, софтбокс размером 50×70 см, лёгкая стойка для их установки и сумка для хранения и переноски. Это идеальное решение для организации базового освещения в домашней студии, для влоггинга, предметной съёмки и работы на выезде.

Назначение и применение

  • Портретная съёмка: мягкий рассеянный свет для выразительных портретов.
  • Предметная съёмка: для фотографирования товаров, продуктов, косметики.
  • Влоггинг и стриминг: качественное освещение для видео и прямых эфиров.
  • Студийная и выездная работа: компактный комплект для работы на локациях.

Ключевые особенности

  • Два осветителя по 518 LED: яркий и равномерный свет.
  • Цветовая температура 5500K: соответствует дневному свету.
  • CRI > 90: высокая точность цветопередачи.
  • Регулировка мощности: 2/5 мощности, 3/5 мощности, полная
  • Софтбокс 50×70 см: для мягкого рассеянного света.
  • Стойка L-2000: регулировка высоты от 75 до 200 см.
  • Сумка для переноски: удобное хранение и транспортировка.

Технические характеристики

  • Тип: комплект постоянного света (LED)
  • Бренд: Falcon Eyes
  • Модель: KeyLight 518LED SB5070 KIT
  • Цветовая температура: 5500 К
  • CRI: > 90
  • Регулировка мощности: 1/2, полная
  • Софтбоксы: 50 × 70 см (2 шт.)
  • Стойки: высота 75–200 см (2 шт.)
  • Питание: от сети 220 В
  • Комплектация: 1 осветитель, 1 софтбокс, 1 стойка, сумка

Как использовать комплект

  1. Установка стоек: разложите стойку на нужную высоту (75–200 см).
  2. Крепление осветителей: закрепите осветители на стойках.
  3. Установка софтбоксов: закрепите софтбоксы на осветителях.
  4. Лампы: после установки софтбокса вкрутите лампы
  5. Подключение питания: подключите осветители к сети 220 В.
  6. Регулировка: настройте мощность и направление света.

Преимущества использования

  • Готовое решение: всё необходимое в одном комплекте.
  • Мягкий свет: софтбоксы обеспечивают рассеянное освещение.
  • Мобильность: компактная сумка для переноски.
  • Универсальность: подходит для фото и видео.

Совместимость с аксессуарами

  • Фоны: бумажные, тканевые, виниловые.
  • Стойки: дополнительные стойки для фонов.

Уход и хранение

  • Храните комплект в сухом месте, в комплектной сумке.
  • При загрязнении софтбоксов аккуратно очищайте их мягкой тканью.
  • Перед транспортировкой отключайте осветители от сети.

Комплектация

  • Панель ламповая LH-E27х5 – 1 шт.
  • Софтбокс 50х70 см – 1шт.
  • Лампа светодиодная ML-18 LED - 5 шт.
  • Стойка – 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации.

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