Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT комплект студийного оборудования

Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT – готовый комплект студийного постоянного света
Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT (артикул NVF-9189) – это готовый комплект постоянного света для фото- и видеосъёмки. В набор входят светодиодный осветитель, софтбокс размером 50×70 см, лёгкая стойка для их установки и сумка для хранения и переноски. Это идеальное решение для организации базового освещения в домашней студии, для влоггинга, предметной съёмки и работы на выезде.
Назначение и применение
- Портретная съёмка: мягкий рассеянный свет для выразительных портретов.
- Предметная съёмка: для фотографирования товаров, продуктов, косметики.
- Влоггинг и стриминг: качественное освещение для видео и прямых эфиров.
- Студийная и выездная работа: компактный комплект для работы на локациях.
Ключевые особенности
- Два осветителя по 518 LED: яркий и равномерный свет.
- Цветовая температура 5500K: соответствует дневному свету.
- CRI > 90: высокая точность цветопередачи.
- Регулировка мощности: 2/5 мощности, 3/5 мощности, полная
- Софтбокс 50×70 см: для мягкого рассеянного света.
- Стойка L-2000: регулировка высоты от 75 до 200 см.
- Сумка для переноски: удобное хранение и транспортировка.
Технические характеристики
- Тип: комплект постоянного света (LED)
- Бренд: Falcon Eyes
- Модель: KeyLight 518LED SB5070 KIT
- Цветовая температура: 5500 К
- CRI: > 90
- Регулировка мощности: 1/2, полная
- Софтбоксы: 50 × 70 см (2 шт.)
- Стойки: высота 75–200 см (2 шт.)
- Питание: от сети 220 В
- Комплектация: 1 осветитель, 1 софтбокс, 1 стойка, сумка
Как использовать комплект
- Установка стоек: разложите стойку на нужную высоту (75–200 см).
- Крепление осветителей: закрепите осветители на стойках.
- Установка софтбоксов: закрепите софтбоксы на осветителях.
- Лампы: после установки софтбокса вкрутите лампы
- Подключение питания: подключите осветители к сети 220 В.
- Регулировка: настройте мощность и направление света.
Преимущества использования
- Готовое решение: всё необходимое в одном комплекте.
- Мягкий свет: софтбоксы обеспечивают рассеянное освещение.
- Мобильность: компактная сумка для переноски.
- Универсальность: подходит для фото и видео.
Совместимость с аксессуарами
- Фоны: бумажные, тканевые, виниловые.
- Стойки: дополнительные стойки для фонов.
Уход и хранение
- Храните комплект в сухом месте, в комплектной сумке.
- При загрязнении софтбоксов аккуратно очищайте их мягкой тканью.
- Перед транспортировкой отключайте осветители от сети.