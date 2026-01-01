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-10 %
Falcon Eyes KeyLight 225LED SB5070 KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 225LED SB5070 KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 225LED SB5070 KIT комплект студийного оборудования

Falcon Eyes KeyLight 225LED SB5070 KIT комплект студийного оборудования

Falcon Eyes
Артикул: DAN-5416

Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 225LED SB5070 KIT.

Комплект постоянного света включающий в себя два осветителя LH-E27х1 со светодиодными лампами типа Corn (5500 К, CRI>98), два софтбокса размером - 50х70 см и две стойки L-2000 с рабочей высотой от 75 до 200 cм. В комплекте поставки сумка для хранения и переноски.

Описание

Комплект предназначен для съемки в домашних условиях или в условиях небольших фотостудиях. Подходит для освещения видеосъемок онлайн лекций, мастер-классов, интервью или для портретной фотосъемки.

Студийный осветитель LH-E27х1 с керамическим патроном и светодиодными лампами ML-25 FL LED выдает световой поток с мощностью 25 Вт, цветовой температурой 5500 К и цветопередачей CRI>98. По поверхности лампы вытянутой формы типа Corn равномерно распределены 90 сверхъярких светодиодов, что позволяет полностью заполнить софтбокс светом и получить на выходе из рассеивателя мягкий световой поток без потери мощности.

Прямоугольный несъемный cофтбокс размером 50х70 см и глубиной 40 см прикреплен к корпусу осветителя и раскрывается по принципу зонта. Купол софтбокса изготавливается из специальной ткани с серебристой фактурной светоотражающей внутренней поверхностью, которая используется как рефлектор.

В комплект софтбокса входит тканевый рассеиватель, который надевается на передний край софтбокса и приклеивается на липучки.

Осветитель устанавливается на стойку L-2000 через стандартный шпигот 5/8" с винтовой фиксацией. Положение осветителя можно отрегулировать, изменяя высоту стойки от 75 см до 200 см выдвижением алюминиевых трубок телескопических секций диаметром 15/18/22 мм (секции фиксируются винтовыми зажимами). Так же возможно изменение угла наклона осветителя в пределах от -90 до +90 градусов (ограничивается только габаритами софтбокса).

Характеристики:

  • мощность (одного осветителя) - 25 Вт
  • количество светодиодов - 90 шт
  • световой поток (на расстоянии 1 м) - 1100 люкс
  • цветовая температура - 5500 К
  • индекс цветопередачи cri - ≥98
  • отверстие для установки на шпигот - 5/8"
  • размеры софтбокса - 50х70х40 см
  • материал спиц - металл
  • диффузор - тканевый рассеиватель
  • высота стойки - 75-200 см
  • количество секций - 3
  • диаметр секций - 15, 18, 22 мм
  • материал секций - алюминиевый сплав
  • тип зажимов - винтовые
  • крепежный адаптер - 5/8"
  • размер стойки в сложенном виде - 69х6,5х6,5 см
  • размер сумки - 86х23х30 см
  • материал внешнего покрытия - оксфорд
  • вес комплекта в сумке - 3,8 кг

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