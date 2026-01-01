Fotokvant STR-54 ремень-шарф для фотоаппарата

Артикул: DAN-4613

Ремень-шарф Fotokvant STR-54 для фотоаппарата.

Оригинальный широкий ремень черный с яркими цветами для фотокамеры. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Ремень станет идеальным подарком для увлеченного, стильного фотографа. Изготовлен из качественной хлопковой ткани и кожи.