Fotokvant STR-45 ремень-шарф для фотоаппарата

Характеристики:
- материал - хлопковая ткань и искусственная кожа
- длина декоративной части - 80 см
- максимальная длина в рабочем положении (с хлястиками) - 140 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
Ремень-шарф Fotokvant STR-45 для фотоаппарата.
Оригинальный широкий ремень черн-серый арнамент для фотокамеры. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Ремень станет идеальным подарком для увлеченного, стильного фотографа. Изготовлен из качественной хлопковой ткани и кожи.
Характеристики:
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Телесуфлер GreenBean Teleprompter Tablet 11Pro.
телесуфлер используется для чтения текста диктором в процессе съемки. Текст отображается на тонированном стекле с пропусканием 70/30. Держатель для планшета с диагональю от 6 до 11". Может использоватся с цифровыми камерами весом до 2,5 кг.
Хрустальная призма Fotokvant PRP-004 для спецэффектов.
Способна преломлять и рассеивать свет, создавать блики и отражения, которые можно использовать для получения снимкой с эффектами без необходимости прибегать к фоторедакторам. Треугольная хрустальная призма для создания спецэффектов в фотографии и видеографии изготовлена из оптического стекла К9. Размер - 200х30 мм. Вес нетто - 210 гр.
Хрустальная призма150х30 см Fotokvant PRP-003 для спецэффектов. Треугольная хрустальная призма для создания спецэффектов в фотографии и видеографии, изготовлена из оптического стекла К9. Размер - 150х30 мм. Вес нетто - 165 гр.