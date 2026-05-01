Защитные кейсы PELI (Пели) для профессиональной техники

PELI (Пели) – Peli/Pelican основана в 1976 году в Америке, с целью создания надежных, водонепроницаемых кейсов для техники. На сегодняшний день у нее несколько производств в Америке и Европе. Бренд Pelican изобрел и десятилетиями совершенствует защитные герметичные кейсы. Если вам нужна абсолютная гарантия, что камера, объектив, дрон, ноутбук или другое хрупкое оборудование переживет падение, воду, пыль и экстремальные условия – вы выбираете PELI. Эти кейсы используют военные, спецслужбы, профессиональные фотографы и киногруппы по всему миру.

В интернет-магазине photogora.ru представлен широкий ряд моделей PELI для разных задач:

Карманные кейсы (Micro Case Series) – модели 1010, 1015, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060. Идеальны для защиты карт памяти, аккумуляторов, мелкой электроники и даже смартфона;

Кейсы среднего размера – модели 1120 и 1150 для транспортировки камер, объективов, дронов и радиолюбительского оборудования;

Большой транспортировочный кейс на колесах – Peli 1650 для перевозки целого съемочного комплекса, света и штативов;

Специализированные кейсы – модели 0915 и 0945 для надежного хранения и защиты SD и CF карт памяти.

Ключевые преимущества кейсов PELI:

✓ Абсолютная герметичность – степень защиты IP67 (полная пыленепроницаемость и защита от погружения в воду на глубину до 1 метра);

✓ Несокрушимая прочность – корпус из сверхпрочного полипропилена, устойчивый к ударам и вибрации;

✓ Автоматический клапан для выравнивания давления – позволяет открывать кейс после перепада высот (например, в самолете);

✓ Пожизненная гарантия – «Вы сломаете – мы заменим» (распространяется даже на молнии, замки и ручки);

✓ Возможность кастомизации – внутренний поролон (Pick ‘N’ Pluck) позволяет создать идеальное ложе для любого предмета.

Как выбрать кейс PELI?

Основное правило – ориентироваться на внутренние размеры (они указаны в характеристиках к каждому товару). Для смартфона и пары аккумуляторов подойдет серия 10xx. Для беззеркальной камеры с объективом – 1150. Если у вас есть сомнения – просто измерьте ваше оборудование и сравните с размерами кейса. Наши менеджеры тоже всегда готовы помочь.

Как купить кейс PELI в photogora.ru?

Вы можете заказать любой кейс с доставкой по Москве и всей России или забрать его самостоятельно из нашего магазина на Малой Семёновской. Защитите вашу технику так же надежно, как это делают профессионалы по всему миру.