OffRoad ORT-D-312508 пластиковый брызгозащищенный кейс 310х250х80 мм.

Инновационный ABS пластик из которого изготовлен кейс, благодаря своей многослойной структуре, способен выдерживать значительные нагрузки. В целях обеспечения дополнительной прочности и защиты от деформации кейс имеет ребра жесткости. Это особенно важно при погружении на глубину и штабелировании, когда при возникающих деформациях возможна разгерметизация внутреннего пространства.
Для обеспечения защиты содержимого от несанкционированного доступа предусмотрены проушины, в которые вставляется пломба или небольшой замок. Диапазон рабочих температур от -40 до 90 С. Класс влагозащищености IP-67.
Характеристики:
- Внутренние размеры: 295 х 187 х 65мм
- Внешние размеры: 310 х 256 х 80мм
- Глубина крышки/корпуса 32,5/32,5мм
- Вес: 0.5кг