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OffRoad ORT-D-312508 пластиковый брызгозащищенный кейс 310х250х80 мм.
OffRoad ORT-D-312508 пластиковый брызгозащищенный кейс 310х250х80 мм.

OffRoad ORT-D-312508 пластиковый брызгозащищенный кейс 310х250х80 мм.

OffRoad
Артикул: NVF-6317

OffRoad ORT-D-312508 – пластиковый водонепроницаемый кейс с воздушным клапаном.

Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, ударов при перевозке и хранении. Ложемент из пенополимера с насечками для более простого приспосабливания кейса под оборудование. Размер – 31х25х8 см.

Описание

Инновационный ABS пластик из которого изготовлен кейс, благодаря своей многослойной структуре, способен выдерживать значительные нагрузки. В целях обеспечения дополнительной прочности и защиты от деформации кейс имеет ребра жесткости. Это особенно важно при погружении на глубину и штабелировании, когда при возникающих деформациях возможна разгерметизация внутреннего пространства.

Для обеспечения защиты содержимого от несанкционированного доступа предусмотрены проушины, в которые вставляется пломба или небольшой замок. Диапазон рабочих температур от -40 до 90 С. Класс влагозащищености IP-67.

Характеристики:

  • Внутренние размеры: 295 х 187 х 65мм
  • Внешние размеры: 310 х 256 х 80мм
  • Глубина крышки/корпуса 32,5/32,5мм
  • Вес:    0.5кг

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