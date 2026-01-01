OffRoad ORT-D-312508 пластиковый брызгозащищенный кейс 310х250х80 мм.

Описание

Инновационный ABS пластик из которого изготовлен кейс, благодаря своей многослойной структуре, способен выдерживать значительные нагрузки. В целях обеспечения дополнительной прочности и защиты от деформации кейс имеет ребра жесткости. Это особенно важно при погружении на глубину и штабелировании, когда при возникающих деформациях возможна разгерметизация внутреннего пространства.

Для обеспечения защиты содержимого от несанкционированного доступа предусмотрены проушины, в которые вставляется пломба или небольшой замок. Диапазон рабочих температур от -40 до 90 С. Класс влагозащищености IP-67.

Характеристики: