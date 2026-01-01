Fujimi GP TM-1 крепление для установки GoPro на штативы или моноподы c резьбой 1/4

Fotokvant FLH-67 – портативный штатив-адаптер для Gopro Hero 4/3/2/1.
Имеет стандартную резьбу 1/4" (папа) для крепления на штатив, селфи-палку или другое приспособление с резьбой 1/4" (мама). Изготовлен из металла и пластика. Вес, г – 12.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Крепление для установки GoPro на штативы или моноподы Fujimi GP TM-1.
Переходник для установки камеры GoPro на стандартный штатив или монопод c резьбой 1/4". Изготовлен аксессуар из черного пластика и стали. Совместим со всеми камерами моделей GoPro hero2, GoPro Hero3, GoPro HD Hero, камерами SupTig.
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Fotokvant FLH-67 – портативный штатив-адаптер для Gopro Hero 4/3/2/1.
Имеет стандартную резьбу 1/4" (папа) для крепления на штатив, селфи-палку или другое приспособление с резьбой 1/4" (мама). Изготовлен из металла и пластика. Вес, г – 12.
DGTape Gaffa Tape Blue - тейп матовый синий, размер 48 мм х 50 м.
Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 48 мм х 50 м. Цвет - синий, матовый.
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Черный профессиональный видеоштатив QZSD Q680A для камеры с максимальной высотой 188 см.
Штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и позволяет получить более качественные фотографии или видео. Максимальная рабочая высота - 188 см, вес - 3100 г.
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Держатель-переходник Falcon Eyes FLH-10 для студийного оборудования.
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