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Fujimi GP TM-1 крепление для установки GoPro на штативы или моноподы c резьбой 1/4

Fujimi GP TM-1 крепление для установки GoPro на штативы или моноподы c резьбой 1/4

Fujimi
Артикул: DAN-0470

Крепление для установки GoPro на штативы или моноподы Fujimi GP TM-1.

Переходник для установки камеры GoPro на стандартный штатив или монопод c резьбой 1/4". Изготовлен аксессуар из черного пластика и стали. Совместим со всеми камерами моделей GoPro hero2, GoPro Hero3, GoPro HD Hero, камерами SupTig.

Описание

Fujimi GP TM-1 крепление для установки GoPro на штативы или моноподы c резьбой 1/4

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