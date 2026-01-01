DGCASE 10-02 ударопрочный кейс 342х233х115 мм

Герметичные кейсы обеспечивают полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Они имеют уплотнитель в крышке кейса Porous EPDM rubber, за счет чего достигается герметичность внутреннего пространства.
Класс защиты IP-67. Моделирование внутреннего пространства возможно при помощи пенополимера с насечками (полипропелен), нарезанного квадратами. Закрывается на две мощные застежки.
Защита и материалы
- Класс защиты IP67 – полная пыленепроницаемость и защита от кратковременного погружения в воду на глубину до 1 м.
- Уплотнитель Porous EPDM rubber в крышке гарантирует герметичность.
- Две мощные застёжки исключают случайное открытие.
- Устойчивый к ударам корпус – кейс можно использовать даже в сложных полевых условиях.
Характеристики:
- внутренний размер, мм - 329х195х59
- внешние размеры, мм - 342х233х115
- количество слоев ложемента - 3
- толщина слоев уплотнителя, мм - 10х40х40
- вес, кг - 1,7