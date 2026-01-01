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DGCASE 10-02 ударопрочный кейс 342х233х115 мм
DGCASE 10-02 ударопрочный кейс 342х233х115 мм

DGCASE 10-02 ударопрочный кейс 342х233х115 мм

DGCASE
Артикул: DAN-1351

DGCASE 10-02 - ударопрочный герметичный кейс

  • внешние габариты - 342х233х115 мм.
  • внутренний размер, мм - 329х195х59

Герметичный кейс, обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками).

Описание

Герметичные кейсы обеспечивают полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Они имеют уплотнитель в крышке кейса Porous EPDM rubber, за счет чего достигается герметичность внутреннего пространства.

Класс защиты IP-67. Моделирование внутреннего пространства возможно при помощи пенополимера с насечками (полипропелен), нарезанного квадратами. Закрывается на две мощные застежки.

Защита и материалы

  • Класс защиты IP67 – полная пыленепроницаемость и защита от кратковременного погружения в воду на глубину до 1 м.
  • Уплотнитель Porous EPDM rubber в крышке гарантирует герметичность.
  • Две мощные застёжки исключают случайное открытие.
  • Устойчивый к ударам корпус – кейс можно использовать даже в сложных полевых условиях.

Характеристики:

  • внутренний размер, мм - 329х195х59
  • внешние размеры, мм - 342х233х115
  • количество слоев ложемента - 3
  • толщина слоев уплотнителя, мм - 10х40х40
  • вес, кг - 1,7

Комплектация

  • Ударопрочный кейс DGCASE 10-02
  • Внутренний наполнитель (пенополимер с насечками)
  • (Опционально уточняйте у продавца наличие дополнительных перегородок)

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