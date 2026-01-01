DGCASE 10-02 ударопрочный кейс 342х233х115 мм

Описание

Герметичные кейсы обеспечивают полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Они имеют уплотнитель в крышке кейса Porous EPDM rubber, за счет чего достигается герметичность внутреннего пространства.

Класс защиты IP-67. Моделирование внутреннего пространства возможно при помощи пенополимера с насечками (полипропелен), нарезанного квадратами. Закрывается на две мощные застежки.

Защита и материалы

Класс защиты IP67 – полная пыленепроницаемость и защита от кратковременного погружения в воду на глубину до 1 м.

Уплотнитель Porous EPDM rubber в крышке гарантирует герметичность.

Две мощные застёжки исключают случайное открытие.

Устойчивый к ударам корпус – кейс можно использовать даже в сложных полевых условиях.

Характеристики: