DGCase

принадлежит японской компании DG Solutions Japan Co. Это известный производитель защитных ударопрочных кейсов и герметичных кофров для фото- и видеооборудования.

Продукция компании предназначена для любительского и профессионального использования

Ее ценят крупнейшие представители кинобизнеса, индустрии искусств и развлечений. Отличие защитных кейсов DGCase — легкость при максимальной прочности и устойчивости к ударам. Даже тяжелое оборудование можно будет взять в ручную кладь в самолете — без перевеса. Большинство кофров компании по уровню влаго- и пылезащищенности соответствуют стандарту IP67, полностью предохраняя содержимое от порчи водой, попадания пыли.

Внутреннее наполнение кейсов изготавливается из поропласта, сополимерного полипропилена (пенополимера) с насечками, которые не повреждают корпус и линзы оборудования при контакте. Материал позволяет моделировать внутреннее пространство для максимальной эргономики и удобства пользователя.

Также кейсы DGCase оснащаются

клапанами для выравнивания атмосферного давления;

выдвижными ручками trolly для простоты транспортировки;

эргономичными ручками для переноски кейса в руках;

многослойным ложементом;

уплотнителем в крышке — для полной герметизации внутреннего пространства;

прочными застежками, корпусом с отверстиями для пломб или навесных замков и т.д.

