DGCase
принадлежит японской компании DG Solutions Japan Co. Это известный производитель защитных ударопрочных кейсов и герметичных кофров для фото- и видеооборудования.
Продукция компании предназначена для любительского и профессионального использования
Ее ценят крупнейшие представители кинобизнеса, индустрии искусств и развлечений. Отличие защитных кейсов DGCase — легкость при максимальной прочности и устойчивости к ударам. Даже тяжелое оборудование можно будет взять в ручную кладь в самолете — без перевеса. Большинство кофров компании по уровню влаго- и пылезащищенности соответствуют стандарту IP67, полностью предохраняя содержимое от порчи водой, попадания пыли.
Внутреннее наполнение кейсов изготавливается из поропласта, сополимерного полипропилена (пенополимера) с насечками, которые не повреждают корпус и линзы оборудования при контакте. Материал позволяет моделировать внутреннее пространство для максимальной эргономики и удобства пользователя.
Также кейсы DGCase оснащаются
- клапанами для выравнивания атмосферного давления;
- выдвижными ручками trolly для простоты транспортировки;
- эргономичными ручками для переноски кейса в руках;
- многослойным ложементом;
- уплотнителем в крышке — для полной герметизации внутреннего пространства;
- прочными застежками, корпусом с отверстиями для пломб или навесных замков и т.д.
