E-IMAGE EIEB0919 Harmony C30 сумка для видеокамеры на колесах

- Эргономичный дизайн и комфортный плечевой ремень
- Большой верхний клапан для быстрого и легкого доступа к содержимому
- Специальная конструкция и полностью мягкая внутренняя часть для защиты камеры
- Внешние и внутренние карманы для аксессуаров
- Прочная ручка и встроенные поворотные колеса (4 шт) с грязезащитным чехлом
- Трансформация сумки в рюкзак с помощью специальных анатомических лямок
Характеристики:
- Материал водонепроницаемый нейлон 1680D
- Внутренние размеры (д х ш х в): 63 х 28 х 28 см
- Внешние размеры (д х ш х в): 79,5 х 31,5 х 31,5 см
- Вес 6,3 кг