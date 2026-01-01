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E-IMAGE EIEB0919 Harmony C30 сумка для видеокамеры на колесах

E-IMAGE EIEB0919 Harmony C30 сумка для видеокамеры на колесах

E-IMAGE
Артикул: DAN-9333

E-IMAGE Harmony C30 сумка для видеокамеры на колесах.

Сумки для видеокамер серии Harmony, внутренние размеры (д х ш х в): 63 х 28 х 28 см.


Описание

  • Эргономичный дизайн и комфортный плечевой ремень
  • Большой верхний клапан для быстрого и легкого доступа к содержимому
  • Специальная конструкция и полностью мягкая внутренняя часть для защиты камеры
  • Внешние и внутренние карманы для аксессуаров
  • Прочная ручка и встроенные поворотные колеса (4 шт) с грязезащитным чехлом
  • Трансформация сумки в рюкзак с помощью специальных анатомических лямок

Характеристики:

  • Материал водонепроницаемый нейлон 1680D
  • Внутренние размеры (д х ш х в): 63 х 28 х 28 см
  • Внешние размеры (д х ш х в): 79,5 х 31,5 х 31,5 см
  • Вес 6,3 кг

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