Калибр 7010 кейс с поропластом внут 751х473х306 внеш 834х560х332
Артикул: DAN-6820

Кейс Калибр 7010, размер - 834х560х332 мм.

Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP67. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками). Размер - 834х560х332 мм.

Кейс оснащен ребрами жесткости для обеспечения дополнительной прочности и защиты от деформации. Фланцевое соединение с морозостойкой неопреновой прокладкой поддерживают его герметичность и дает возможность использовать при температурах от -65 градусов до +75 градусов.

Атмосферный клапан - позволяет автоматически выравнивать давление внутри и снаружи кейса, при этом сохраняя герметичность корпуса кейса, что позволяет открыть кейс без затруднений при перевозке авиатранспортом.

Замки-защелки надежно закрывают кейс и не позволяют ему открыться даже при сильных ударах и тряске. Отверстия-проушины с возможностью опломбирования или навесных замков исключают нежелательный доступ. Для переноски предусмотрена эргономичная и прочная ручка.

Кейс поставляется в комплекте с ложементом из поропласта, с кубической насечкой, позволяющий оперативно формировать ячейки под требуемый размер прибора или оборудования.

Модель оборудована выдвижной ручкой и колесами.

Характеристики:

  • внутренний размер - 751х473х306 мм
  • внешний размер - 834х560х332 мм
  • глубина крышки/корпуса - 79/227 мм
  • материал - стеклонаполненный полипропилен
  • вес - 12,5 кг
  • диапазон температуры - -65-+75 С
  • влагозащищенность - IP67

Калибр 7005 кейс с поропластом внут 737х457х265 внеш 805х517х313
Калибр 7005 кейс с поропластом внут 737х457х265 внеш 805х517х313
Калибр 7005 кейс с поропластом внут 737х457х265 внеш 805х517х313
Арт. DAN-6819
Калибр 7005 кейс с поропластом внут 737х457х265 внеш 805х517х313
Временно нет в наличии

Кейс Калибр 7005, размер - 805х517х313 мм.

Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP67. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками). Размер - 805х517х313 мм.

Цена по запросу
В корзину
DGCASE 60-05 ударопрочный кейс 810х540х320 мм
DGCASE 60-05 ударопрочный кейс 810х540х320 мм
DGCASE 60-05 ударопрочный кейс 810х540х320 мм
Арт. DAN-1368
DGCASE 60-05 ударопрочный кейс 810х540х320 мм
Временно нет в наличии

DGCASE 60-05 - ударопрочный кейс, внешние габариты - 810х540х320 мм.

Герметичный кейс, обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками).

42 500 ₽
В корзину
Peli 1650 ударопрочный водонепроницаемый кейс на колесах с поропластом
Peli 1650 ударопрочный водонепроницаемый кейс на колесах с поропластом
Peli 1650 ударопрочный водонепроницаемый кейс на колесах с поропластом
Арт. DAN-3170
Peli 1650 ударопрочный водонепроницаемый кейс на колесах с поропластом
Наличие
в наличии 1-3 шт

Ударопрочный водонепроницаемый кейс Peli 1650 на колесах с поропластом.

Герметичный кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Кейс изготовлен из полипропилена с внутренним наполнением паропластом.

88 600 ₽
В корзину

Видео

Евгений Халдей ‒ великий военкор минувшей эпохи
Евгений Халдей ‒ великий военкор минувшей эпохи
Зачем нужен столик для планшета и ноутбука. Обзор
Зачем нужен столик для планшета и ноутбука. Обзор
Фронт- и бэк-фокус. Как проверить и чем исправить?
Фронт- и бэк-фокус. Как проверить и чем исправить?
Типы студийных софтбоксов. Как правильно собрать и разобрать софтбокс
Типы студийных софтбоксов. Как правильно собрать и разобрать софтбокс
