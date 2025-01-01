images
OffRoad ORT 6.44L пластиковый водонепроницаемый кейс с воздушным клапаном 280х200х122 мм

OffRoad ORT 6.44L пластиковый водонепроницаемый кейс с воздушным клапаном 280х200х122 мм

OffRoad
Артикул: OLE-1036

OffRoad ORT 6,44L – герметичный кейс среднего размера. Изготовлен из высококачественного пластика АВС с классом защиты IP-67. Предназначен для защиты различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Оснащен специальным тефлоновым клапаном для выравнивания атмосферного давления. Кейс поставляется в комплекте с ложементом из вспененного полипропилена для формирования ячеек под требуемый размер прибора или оборудования. Объем 6,44 л.

Описание

Кейс оснащен ребрами жесткости для обеспечения дополнительной прочности и защиты от деформации. Фланцевое соединение с морозостойкой неопреновой прокладкой поддерживают его герметичность и дает возможность использовать при температурах от -40 градусов до +80 градусов. Износостойкие петли изготовлены из нержавеющей стали, что делает их более долговечными.

Замки-защелки надежно закрывают кейс и не позволяют ему открыться даже при сильных ударах и тряске. Отверстия-проушины с возможностью опломбирования или навесных замков исключают нежелательный доступ. Для переноски предусмотрена эргономичная и прочная ручка.

Технические характеристики:

  • влагозащищенность – IP-67
  • внешние размеры, мм – 308х269х150
  • внутренние размеры, мм – 280х200х122
  • объем, л – 6,44
  • материал – PP/ABS
  • вес, кг – 1,99

