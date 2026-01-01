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DGCASE 60-01 ударопрочный кейс 580х345х230 мм на колесах
DGCASE 60-01 ударопрочный кейс 580х345х230 мм на колесах
DGCASE 60-01 ударопрочный кейс 580х345х230 мм на колесах
DGCASE 60-01 ударопрочный кейс 580х345х230 мм на колесах
DGCASE 60-01 ударопрочный кейс 580х345х230 мм на колесах

DGCASE 60-01 ударопрочный кейс 580х345х230 мм на колесах

DGCASE
Артикул: DAN-1363

DGCASE 60-01 - ударопрочный кейс, внешние габариты - 580х345х230 мм.

Герметичный кейс, обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками).

Описание

Герметичные кейсы обеспечивают полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Они имеют уплотнитель в крышке кейса Porous EPDM rubber, за счет чего достигается герметичность внутреннего пространства.

Класс защиты IP-67. Моделирование внутреннего пространства возможно при помощи пенополимера с насечками (полипропелен), нарезанного квадратами. Закрывается на четыре мощные застежки. Имеет два отверстия для навесных замков или пломб.

Характеристики:

  • внутренний размер, мм - 520х291х147
  • внешние размеры, мм - 580х345х230
  • количество слоев ложемента - 3
  • толщина слоев уплотнителя, мм - 10/41/97
  • вес, кг - 5,1

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