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Manfrotto MT190X3 190X ALU 3 SECTION TRIPOD штатив для фото- видеокамеры

Manfrotto MT190X3 190X ALU 3 SECTION TRIPOD штатив для фото- видеокамеры

Manfrotto
Артикул: NVF-2499

Manfrotto MT190X3 190X ALU 3 SECTION TRIPOD – модернизированная модель алюминиевого трехсекционного штатива.

Новая конструкция механизмов фиксации увеличивает допустимую нагрузку до 7 кг. Высота – 9–160 см, вес 2 кг. Длина в сложенном состоянии 59 см. Оснащен разъемом 3/8 для установки разнообразных аксессуаров.

Описание

Специальный дизайн QPL-рычагов позволяет быстро и комфортно, в одно действие, открыть все ноги, а также гарантирует более мощную блокировку каждой секции. Таким образом штатив обладает большей стабилизацией и жесткостью по сравнению с традиционной конструкцией рычагов. Специальные селекторы позволяют каждой ноге быть самостоятельной и прочно устанавливаться на любой из предустановленных углов, снова позволяя значительную свободу позиционирования.

Характеристики:

  • максимальная высота, см – 160
  • минимальная высота, см – 9
  • рабочая высота, см – 135
  • длина в сложенном виде, см – 59
  • максимальная нагрузка – 7 кг
  • пузырьковый уровень – нет

Комплектация

    

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