Manfrotto MT190X3 190X ALU 3 SECTION TRIPOD штатив для фото- видеокамеры

Арт. OLE-0862

Manfrotto 808RC4 – легкая и компактная алюминиевая 3D-головка для крепления фото- и видеокамер весом до 8 кг. Оснащена двумя уравновешивающими пружинами, которые обеспечивают фронтальный и боковой наклоны камеры. Это особенно важно при работе с тяжелыми камерами. При необходимости обе пружины можно отключить. Два пузырьковых уровня необходимы для более точного позиционирования.