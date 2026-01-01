DGCASE 20-01 ударопрочный кейс 580х580х110 мм

Характеристики:
- внутренний размер, мм - 560х560х80
- внешние размеры, мм - 580х580х110
- количество слоев ложемента - 1
- толщина слоев уплотнителя, мм - 10
- вес, кг - 2,8
Москва
Малая Семеновская 3с6
DGCASE 20-01 - ударопрочный кейс, внешние габариты - 580х580х140 мм.
Герметичный кейс, обеспечивает полную защиту от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Предназначен для хранения круглых предметов. Изготовлен из высококачественного полипропилена. Имеет внутренний ложемент из поролона. Закрывается на четыре мощные застежки.
Характеристики:
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DGCASE 60-01 - ударопрочный кейс, внешние габариты - 580х345х230 мм.
Герметичный кейс, обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками).