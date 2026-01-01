Fotokvant Godspeed SY1003L сумка

Fotokvant CAP-62-Sony - крышка для объектива диаметром 62 мм.
Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.
В комплекте 1 штука.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant Godspeed SY1003L – стильная, легкая, компактная фотосумка. Вмещает 1 или 2 DSLR-камеры, 2 объектива, фотовспышку, карты памяти и 15-дюймовый ноутбук. Имеет удобный наплечный ремень. Обеспечивает полную защиту фотообъектов от внешнего воздействия. Изготовлена из водостойкой ткани. Внешний размер, см – 40х25х33. Вес, кг – 1,7.
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Fotokvant CAP-62-Sony - крышка для объектива диаметром 62 мм.
Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.
В комплекте 1 штука.
Grifon HC-01 – модель сотовой решетки имеет компактную и легкую конструкцию. За счет надежного крепления в передней части легко устанавливается с помощью липучки на большинство накамерных вспышек.