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Fotokvant BWR-4040 Grey Wrapper сумка-обертка черно-серая неопреновая
Fotokvant BWR-4040 Grey Wrapper сумка-обертка черно-серая неопреновая
Fotokvant BWR-4040 Grey Wrapper сумка-обертка черно-серая неопреновая

Fotokvant BWR-4040 Grey Wrapper сумка-обертка черно-серая неопреновая

Fotokvant
Артикул: DAN-3078

Сумка-обертка неопреновая Fotokvant BWR-4040 Grey Wrapper.

Сумка представляет из себя квадратное полотно специальной ткани с нашитыми застежками-липучками. Завернув в сумку-обертку камеру можно положить в обычную сумку или рюкзак без боязни повредить. Цвет - черно-серый.

 

Описание

Fotokvant BWR-4040 Grey Wrapper сумка-обертка черно-серая неопреновая

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