Fotokvant BWR-4040 Grey Wrapper сумка-обертка черно-серая неопреновая

Арт. OLE-2825

Зарядное устройство предназначено для зарядки одного или двух аккумуляторов Fujifilm NP-W235. ЖК-дисплей в реальном времени отображает уровень заряда, текущий ток заряда, текущее напряжение заряда, заряд, который получил аккумулятор при последнем подключение к зарядному устройству. Встроенный кабель USB-A и разъем USB-C позволяют использовать в качестве источника питания повербанки, автомобильную зарядку итд. Для оптимальной зарядки рекомендуется адаптер питания 5 В⎓2,1 А (в комплект не входит).