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Fotokvant LADU 49-58 повышающее кольцо для фильтров 49-58 мм

Fotokvant LADU 49-58 повышающее кольцо для фильтров 49-58 мм

Fotokvant
Артикул: DAN-2857

Повышающее кольцо для фильтров Fotokvant LADU 49-58.

Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот. Диаметр - 49-58 мм.

Описание

Fotokvant LADU 49-58 повышающее кольцо для фильтров 49-58 мм

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