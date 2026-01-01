images
images
images
images
images
images
images
Fotokvant BBN-02 Blue сумка для фотоаппарата голубая
Fotokvant BBN-02 Blue сумка для фотоаппарата голубая
Fotokvant BBN-02 Blue сумка для фотоаппарата голубая
Fotokvant BBN-02 Blue сумка для фотоаппарата голубая
Fotokvant BBN-02 Blue сумка для фотоаппарата голубая
Fotokvant BBN-02 Blue сумка для фотоаппарата голубая
Fotokvant BBN-02 Blue сумка для фотоаппарата голубая

Fotokvant BBN-02 Blue сумка для фотоаппарата голубая

Fotokvant
Артикул: DAN-5540

Сумка Fotokvant BBN-02 Blue для фотоаппарата, голубая.

Небольшая сумка для системной фотокамеры и дополнительных аксессуаров. Размеры - 17х12х8 см. Цвет - голубой.

Описание

Сумка рассчитана на ношение небольшой системной камеры и дополнительных аксессуаров. Если на камеру установлен небольшой объектив, то в сумке можно разместить вспышку или зарядное устройство, а в наружном кармане найдется место для карт памяти, дополнительного аккумулятора и кабеля для соединения с компьютером.

Сумка изготовлена из качественного текстиля. Закрывается на застежку "молния" и клапаном на липучке, который надежно защищает от влаги и пыли. Для транспортировки предусмотрен наплечный ремень.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

YongNuo YN600L II 3200-5500K светодиодный осветитель с изменяемой цветовой температурой.
YongNuo YN600L II 3200-5500K светодиодный осветитель с изменяемой цветовой температурой.
YongNuo YN600L II 3200-5500K светодиодный осветитель с изменяемой цветовой температурой.
Арт. DAN-3022
YongNuo YN600L II 3200-5500K светодиодный осветитель с изменяемой цветовой температурой.
Наличие
в наличии 4-10 шт

Светодиодный осветитель Yongnuo YN-600 L II LED 3200-5500K.

Автономный светодиодный осветитель предназначен для любых типов фото или видеокамер. Источник света - 600 ярких светодиодов постоянного свечения. Питание прибора осуществляется от двух литий-ионных аккумуляторов Sony NP-F550, F330, F570 (2500 mAh) / Sony NP-F750 (4200 mAh) или от сетевого кабеля (приобретаются отдельно).

15 900 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant U-84T фотозонт белый на просвет 84 см
Fotokvant U-84T фотозонт белый на просвет 84 см
Fotokvant U-84T фотозонт белый на просвет 84 см
Арт. NVF-7291
Fotokvant U-84T фотозонт белый на просвет 84 см
Наличие
более 10 шт

Fotokvant U-84T – фотозонт просветный 84 см. Позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта. Отлично подходит для съемки на выезде. Применяется при фотографии на документы, в маленьких помещениях, а так же в репортажной съемке. Диаметр купола - 84 см. Вес - 200 г.

410 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant CAP-49-Sony крышка для объектива 49 мм
Fotokvant CAP-49-Sony крышка для объектива 49 мм
Fotokvant CAP-49-Sony крышка для объектива 49 мм
Арт. DAN-1052
Fotokvant CAP-49-Sony крышка для объектива 49 мм
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн

Fotokvant CAP-49-Sony - крышка для объектива диаметром 49 мм.

Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.

В комплекте 1 штука.

-10 %210 ₽
180 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes Cinema VT-1500 штатив.
Falcon Eyes Cinema VT-1500 штатив.
Falcon Eyes Cinema VT-1500 штатив.
Арт. DAN-3319
Falcon Eyes Cinema VT-1500 штатив.
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 14 ч

Универсальный штатив Falcon Eyes Cinema VT-1500.

Штатив с универсальной видеоголовой для съемки видео и фото, максимальная высота 157 см, нагрузка до 2,5 кг. Штатив имеет 3 секции, два пузырьковых уровня и выдвижную центральную колонну.

-10 %2 890 ₽
2 600 ₽
В корзину
Tenba 637-770 Skyline v2 Pouch 3 Black чехол для фотоаппарата
Tenba 637-770 Skyline v2 Pouch 3 Black чехол для фотоаппарата
Tenba 637-770 Skyline v2 Pouch 3 Black чехол для фотоаппарата
Арт. MTG-2081
Tenba 637-770 Skyline v2 Pouch 3 Black чехол для фотоаппарата
Наличие
в наличии 1-3 шт

Tenba 637-770 Skyline v2 Pouch 3 Black чехол для фотоаппарата. Чехол Tenba Skyline v2 Pouch 3 для компактной камеры (Sony RX100, Canon PowerShot G7 X Mark III) обеспечивает надежную защиту оборудованию и удобную переноску. Внешний размер, см – 12х8х5. Внутренний размер, см - 11х7х4. 

1 700 ₽
В корзину
Fotokvant BWR-4040 Grey Wrapper сумка-обертка черно-серая неопреновая
Fotokvant BWR-4040 Grey Wrapper сумка-обертка черно-серая неопреновая
Fotokvant BWR-4040 Grey Wrapper сумка-обертка черно-серая неопреновая
Арт. DAN-3078
Fotokvant BWR-4040 Grey Wrapper сумка-обертка черно-серая неопреновая
Наличие
в наличии 1-3 шт

Сумка-обертка неопреновая Fotokvant BWR-4040 Grey Wrapper.

Сумка представляет из себя квадратное полотно специальной ткани с нашитыми застежками-липучками. Завернув в сумку-обертку камеру можно положить в обычную сумку или рюкзак без боязни повредить. Цвет - черно-серый.

 

930 ₽
В корзину

Видео

Сумка свадебного фотографа
Сумка свадебного фотографа
Видеообзор &quot;Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов&quot;
Видеообзор "Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов"
Маргарет Бурк-Уайт — легенда фронтовой фотожурналистики ХХ века
Маргарет Бурк-Уайт — легенда фронтовой фотожурналистики ХХ века
Имоджен Каннингем - одна из самых независимо талантливых женщин-фотографов США
Имоджен Каннингем - одна из самых независимо талантливых женщин-фотографов США
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.