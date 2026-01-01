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Benro Master Harden Series ND16 (1.2) Square Filter 100х100 мм светофильтр нейтрально-серый
Benro Master Harden Series ND16 (1.2) Square Filter 100х100 мм светофильтр нейтрально-серый
Benro Master Harden Series ND16 (1.2) Square Filter 100х100 мм светофильтр нейтрально-серый

Benro Master Harden Series ND16 (1.2) Square Filter 100х100 мм светофильтр нейтрально-серый

Benro
Артикул: DAN-8179

Benro Master Harden Series ND16 (1.2) Square Filter 100х100 мм светофильтр нейтрально-серый.

Фильтр нейтральной плотности, который обеспечивает уменьшение экспозиции на 4 ступени. Его плотность 1,2 создает затемнение всего изображения, что позволяет фотографировать с более открытой диафрагмой или с более длинной выдержкой, чем обычно требуется. Увеличивая диафрагму или уменьшая время экспозиции, вы можете контролировать глубину резкости и контролировать динамику движения. Фильтры нейтральной плотности не влияют на окраску изображения и идеально подходят для сочетания с другими типами фильтров.

Описание

Изготовлен из лучшего стекла серии B270 немецкого производителя оптического стекла Schott.
Закаленное стекло (H-hardened) – надёжно защищает фильтр и переднюю линзу объектива от механических повреждений.
15-слойное мульти просветление ULCA (Ultra Low Chromatic Aberration) - уменьшает блики и значительно снижает хроматическую аберрацию.
Технология IRND - подавляет инфракрасный спектр света сохраняя правильную цветопередачу.

Многослойное покрытие NANO WMC – устойчиво к механическому воздействию, отталкивает воду и жир, облегчает очистку фильтра.
Оптическая технология полировки HD - обеспечивает чрезвычайно плоскую оптическую поверхность для получения исключительно четких изображений без ореолов.

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Наличие
в наличии 4-10 шт

Benro FR1010M защитная рамка для фильтров 100x100x2 мм.

Benro магнитная защитная рамка для фильтров 100 x 100 мм предназначена для защиты стеклянных вставных фильтров 100 x 100 мм и толщиной 2 мм, при использовании в компендиуме-держателе фильтров Benro FH100MK4. Закрывая боковые стороны установленного фильтра, защитная рамка помогает устранить рассеянный свет.
Рамка усиливает жесткость установленного фильтра, предотвращая при этом непосредственный контакт его боковых сторон с пазами держателя фильтра.

2 700 ₽
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