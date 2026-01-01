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Tenba (637-504) Cineluxe Shoulder Bag 24 сумка для фото и видеотехники
Tenba (637-504) Cineluxe Shoulder Bag 24 сумка для фото и видеотехники
Tenba (637-504) Cineluxe Shoulder Bag 24 сумка для фото и видеотехники
Tenba (637-504) Cineluxe Shoulder Bag 24 сумка для фото и видеотехники
Tenba (637-504) Cineluxe Shoulder Bag 24 сумка для фото и видеотехники
Tenba (637-504) Cineluxe Shoulder Bag 24 сумка для фото и видеотехники
Tenba (637-504) Cineluxe Shoulder Bag 24 сумка для фото и видеотехники
Tenba (637-504) Cineluxe Shoulder Bag 24 сумка для фото и видеотехники
Tenba (637-504) Cineluxe Shoulder Bag 24 сумка для фото и видеотехники
Tenba (637-504) Cineluxe Shoulder Bag 24 сумка для фото и видеотехники
Tenba (637-504) Cineluxe Shoulder Bag 24 сумка для фото и видеотехники

Tenba (637-504) Cineluxe Shoulder Bag 24 сумка для фото и видеотехники

Tenba
Артикул: DAN-5207

Сумка Tenba Cineluxe Shoulder Bag 24 для фото и видеотехники.

Сумка предназначена для размещения профессиональных видеокамер и кинокамер ARRI, Sony, Canon, RED, Blackmagic с установленным обвесом и другим дополнительным оборудованием (монитор, микрофон, аккумулятор и т.п.) длиной до 51 см.

Описание

Серия сумок Cineluxe была разработана для обеспечения уникального уровня скорости доступа к оборудованию и его защиты. Модели созданы специально для операторов, чтобы удовлетворить главные потребности.
Доступ к оборудованию в стиле "докторский саквояж" позволяет пользователю получить максимально быстрый доступ к своей камере и дает возможность хранить ее в полностью собранном и готовом к работе состоянии. 

Мягкие делители, чехол на молнии и два мягких чехла-обертки защищают объективы и деликатные аксессуары и позволяют безопасно хранить их вместе с камерой, чтобы максимально использовать внутреннее пространство. Синие гибкие делители Flex Core имеют прочное алюминиевое основание, которое придает жесткость всей конструкции, при этом точно подстраиваются под размер и форму любого оборудования.

Объемный наружный карман на молнии с тремя дополнительными карманами достаточно большой, чтобы вместить микрофоны, батареи и другие аксессуары. Компактные боковые карманы не расширяются наружу, а уходят внутрь сумки, тем самым, не меняют габариты, что позволяет сумке соответствовать нормам ручной клади.

Съемный наплечный ремень с гибкой накладкой с силиконовыми стопами надежно фиксируется на плече и не соскальзывает. Сумку удобно носить даже при полной загрузке. Комфортная накладка из натуральной кожи обеспечивает удобный хват. Предусмотрены боковые ручки для переноски вдвоем. Также имеется крепление для установка на тележку или чемодан на колесах в горизонтальном или вертикальном положении.

Для долговечности и защиты от влаги используется прочный баллистический нейлон 1680D с водоотталкивающей пропиткой DWR (Durable Water Repellent). Ткань, обработанная пропиткой DWR не впитывает воду, капли скатываются с поверхности ткани, что позволяет выдерживать экстремальные условия эксплуатации (дождь, снег, град, перепад температур и т.п.).

Резиновые ножки обеспечивают дополнительную защиту от влаги и чистоту вашей сумке. 

Характеристики:

  • внешний размер - 36х61х36 см
  • внутренний размер - 30х51(53)х33 см
  • вес - 4,4 кг
  • цвет - черный

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Наличие
в наличии 1-3 шт

Рюкзак Tenba Cineluxe Backpack 24 для фото и видеотехники.

Рюкзак предназначен для профессиональных видеокамер и кинокамер ARRI, Sony, Canon, RED, Blackmagic с установленным обвесом и другим дополнительным оборудованием и аксессуарами длиной до 53 см.

25 900 ₽
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