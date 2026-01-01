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Fotokvant GBK-002-BO рюкзак для фототехники черный с оранжевой строчкой
Fotokvant GBK-002-BO рюкзак для фототехники черный с оранжевой строчкой
Fotokvant GBK-002-BO рюкзак для фототехники черный с оранжевой строчкой
Fotokvant GBK-002-BO рюкзак для фототехники черный с оранжевой строчкой
Fotokvant GBK-002-BO рюкзак для фототехники черный с оранжевой строчкой
Fotokvant GBK-002-BO рюкзак для фототехники черный с оранжевой строчкой

Fotokvant GBK-002-BO рюкзак для фототехники черный с оранжевой строчкой

Fotokvant
Артикул: DAN-5562

Рюкзак Fotokvant GBK-002-BO для фототехники, черный с оранжевой строчкой.

Удобный, небольшой рюкзак для компактного размещения DSLR-камеры с объективами и другими необходимыми аксессуарами. Размер - 33х18х10 см. Цвет - черный с оранжевой строчкой. Вес - 300 г.

Описание

Удобный стильный рюкзак, в котором можно разместить не только фото- и видеооборудование, но и сопутствующие аксессуары, такие как запасные объективы, вспышка, зарядное устройство и т.д. Сбоку размещается карман-сетка для емкости с водой или небольшого штатива.

Рюкзак спроектирован так, что предоставляет фронтальный доступ к его содержимому. Внутреннее пространство может компоноваться с помощью съемных вставок-разделителей.

Рюкзак изготовлен из качественного материала. Закрывается на застежку "молния".

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