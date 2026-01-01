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Cullmann SYDNEY pro CrossTwinPack 400+ рюкзак слинг для фото- видеооборудования
Cullmann SYDNEY pro CrossTwinPack 400+ рюкзак слинг для фото- видеооборудования
Cullmann SYDNEY pro CrossTwinPack 400+ рюкзак слинг для фото- видеооборудования
Cullmann SYDNEY pro CrossTwinPack 400+ рюкзак слинг для фото- видеооборудования
Cullmann SYDNEY pro CrossTwinPack 400+ рюкзак слинг для фото- видеооборудования
Cullmann SYDNEY pro CrossTwinPack 400+ рюкзак слинг для фото- видеооборудования
Cullmann SYDNEY pro CrossTwinPack 400+ рюкзак слинг для фото- видеооборудования
Cullmann SYDNEY pro CrossTwinPack 400+ рюкзак слинг для фото- видеооборудования
Cullmann SYDNEY pro CrossTwinPack 400+ рюкзак слинг для фото- видеооборудования
Cullmann SYDNEY pro CrossTwinPack 400+ рюкзак слинг для фото- видеооборудования

Cullmann SYDNEY pro CrossTwinPack 400+ рюкзак слинг для фото- видеооборудования

Cullmann
Артикул: DAN-2718

CULLMANN SYDNEY pro CrossTwinPack 400+ рюкзак слинг для фото- видеооборудования.

Рекомендуется для DSLR среднего размера с аксессуарами. Особенность модели - диагональный наплечный ремень, который обеспечивает быстрый и удобный доступ к содержимому.

Описание

Доступ к оборудованию предусмотрен со стороны спинки, что обеспечивает безопасную транспортировку и защиту ценного оборудования от возможной кражи. Также, предусмотрен быстрый доступ к оборудованию с боковой части рюкзака.

Съемные внутренние перегородки позволят индивидуально настроить внутренне пространство рюкзака под оборудование. Предусмотрено съемное отделение в верхней части рюкзака для транспортировки больших объективов.

В передней части рюкзака под молнией расположен органайзер и отделение для планшета (до 10,1 дюйма). Предусмотрено внешнее крепление штатива. Дополнительный поперечный ремень для надежной фиксации рюкзака. Удобная ручка для переноски. Модель комплектуется фирменным защитным чехлом от дождя и солнца.

Рюкзак изготовлен из высококачественных материалов и фурнитуры, которые обеспечивают долгую эксплуатацию без потери качества. Прочная ручка для переноски для удобной переноски.

Технические характеристики:

  • внутренние размеры, см - 24х35х14
  • внешние размеры, см - 26х40х22
  • вес, кг - 1,47

Комплектация

  • Рюкзак - 1 шт.
  • Чехол от дождя и солнца - 1 шт.

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