CULLMANN SYDNEY pro CrossTwinPack 400+ рюкзак слинг для фото- видеооборудования.

Описание

Доступ к оборудованию предусмотрен со стороны спинки, что обеспечивает безопасную транспортировку и защиту ценного оборудования от возможной кражи. Также, предусмотрен быстрый доступ к оборудованию с боковой части рюкзака.

Съемные внутренние перегородки позволят индивидуально настроить внутренне пространство рюкзака под оборудование. Предусмотрено съемное отделение в верхней части рюкзака для транспортировки больших объективов.

В передней части рюкзака под молнией расположен органайзер и отделение для планшета (до 10,1 дюйма). Предусмотрено внешнее крепление штатива. Дополнительный поперечный ремень для надежной фиксации рюкзака. Удобная ручка для переноски. Модель комплектуется фирменным защитным чехлом от дождя и солнца.

Рюкзак изготовлен из высококачественных материалов и фурнитуры, которые обеспечивают долгую эксплуатацию без потери качества. Прочная ручка для переноски для удобной переноски.

Технические характеристики: