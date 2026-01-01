Falcon Eyes Hangman 175 Pro штатив профессиональный

Описание

Универсальный четырехсекционный алюминиевый штатив с механизмом наклона центральной колонны, предназначен для стабилизации изображения при фотосъемке фотоаппаратами весом до 8 кг. Штатив позволяет выбрать любую точку съемки и подходит для самых различных фото- и видеосъемок. Ножки штатива изготовлены из алюминиевых трубок диаметром 33, 28, 25 и 22 мм.

Максимальная рабочая высота штатива с выдвинутой центральной колонной - 172 см, минимальная рабочая высота с центральной колонной в вертикальном положении - 40 см. Длина в сложенном виде - 52 см.

Механизм наклона и поворота центральной колонны позволяет установить колонну горизонтально и поворачивать ее относительно оси основания штатива. Такая конструкция значительно расширяет творческие возможности для съемки и точного кадрирования.

Теперь повернуть центральную колонну можно быстрее и проще. Новая конструкция с клипсовым зажимом и предохранителем, выполненная из алюминиевого сплава надежно фиксирует любой угол наклона центральной колонны. Более того, механизм наклона теперь позволяет перевернуть колонну на 180 градусов. Как и прежде для перевода колонны в наклонное положение не требуется разборка или применение ключей.

Поворотная часть механизма снабжена винтовым фиксатором, а в основании механизма нанесена шкала от 0 до 360 градусов с шагом 15 градусов.

Площадка для установки головы для камеры снабжена реверсивным винтом с резьбой 1/4“ и 3/8“. Для предотвращения жесткого удара при складывании центральной колонны, под площадкой предусмотрен амортизатор в виде эластичного кольца.

Для предотвращения проворачивания колонны в короне штатива, она изготовлена из профильной трубы специального сечения и снабжена фторопластовой прокладкой.

Колонна снабжена подпружиненным предохранителем от выпадения из штатива.

Для дополнительного усиления в основании колонны находится подпружиненный крюк для груза.

Ножки штатива имеют фиксаторы угла наклона которые расположены на верхних секциях ножек - у их основания. Селекторы угла расстановки ног позволяют зафиксировать каждую ногу на любом из трех заданных углов независимо друг от друга, это обеспечивает большую гибкость для позиционирования камеры и дает возможность использовать в качестве опоры ступени, камни или другие сложные поверхности, а также проводить съемку с нижней точки.

Все три верхние секции ножек снабжены накладками-рукавами из вспененного материала. Это обеспечивает комфортное удержание штатива в холодное время года.

На концах штативных ног размещены съемные пятки с резиновыми наконечниками.

Штатив оборудован двумя пузырьковыми уровнями. Один установлен в основании штатива, а второй на площадке для установки головки. Уровень, установленный в основании площадки имеет возможность вращаться вокруг центральной колонны.

Для удобной транспортировки и хранения штатив комплектуется чехлом на молнии с ручками и регулируемым по длине наплечным ремнем. Также в комплекте предусмотрен кистевой ремень.

Характеристики: