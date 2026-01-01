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-10 %
Falcon Eyes Hangman 175 Pro штатив профессиональный
Falcon Eyes Hangman 175 Pro штатив профессиональный
Falcon Eyes Hangman 175 Pro штатив профессиональный
Falcon Eyes Hangman 175 Pro штатив профессиональный
Falcon Eyes Hangman 175 Pro штатив профессиональный
Falcon Eyes Hangman 175 Pro штатив профессиональный
Falcon Eyes Hangman 175 Pro штатив профессиональный
Falcon Eyes Hangman 175 Pro штатив профессиональный
Falcon Eyes Hangman 175 Pro штатив профессиональный
Falcon Eyes Hangman 175 Pro штатив профессиональный
Falcon Eyes Hangman 175 Pro штатив профессиональный
Falcon Eyes Hangman 175 Pro штатив профессиональный

Falcon Eyes Hangman 175 Pro штатив профессиональный

Falcon Eyes
Артикул: DAN-2959

Профессиональный штатив Falcon Eyes Hangman 175 Pro.

Универсальный штатив с наклонной центральной колонной. Максимальная нагрузка 8 кг. Штатив имеет механизм наклона и поворота центральной колонны, четыре секции ног, два пузырьковых уровня. Максимальная рабочая высота - 172 см.

Описание

Универсальный четырехсекционный алюминиевый штатив с механизмом наклона центральной колонны, предназначен для стабилизации изображения при фотосъемке фотоаппаратами весом до 8 кг. Штатив позволяет выбрать любую точку съемки и подходит для самых различных фото- и видеосъемок. Ножки штатива изготовлены из алюминиевых трубок диаметром 33, 28, 25 и 22 мм.

Максимальная рабочая высота штатива с выдвинутой центральной колонной - 172 см, минимальная рабочая высота с центральной колонной в вертикальном положении - 40 см. Длина в сложенном виде - 52 см.

Механизм наклона и поворота центральной колонны позволяет установить колонну горизонтально и поворачивать ее относительно оси основания штатива. Такая конструкция значительно расширяет творческие возможности для съемки и точного кадрирования.

Теперь повернуть центральную колонну можно быстрее и проще. Новая конструкция с клипсовым зажимом и предохранителем, выполненная из алюминиевого сплава надежно фиксирует любой угол наклона центральной колонны. Более того, механизм наклона теперь позволяет перевернуть колонну на 180 градусов. Как и прежде для перевода колонны в наклонное положение не требуется разборка или применение ключей.

Поворотная часть механизма снабжена винтовым фиксатором, а в основании механизма нанесена шкала от 0 до 360 градусов с шагом 15 градусов.

Площадка для установки головы для камеры снабжена реверсивным винтом с резьбой 1/4“ и 3/8“. Для предотвращения жесткого удара при складывании центральной колонны, под площадкой предусмотрен амортизатор в виде эластичного кольца.

Для предотвращения проворачивания колонны в короне штатива, она изготовлена из профильной трубы специального сечения и снабжена фторопластовой прокладкой.

Колонна снабжена подпружиненным предохранителем от выпадения из штатива.

Для дополнительного усиления в основании колонны находится подпружиненный крюк для груза.

Ножки штатива имеют фиксаторы угла наклона которые расположены на верхних секциях ножек - у их основания. Селекторы угла расстановки ног позволяют зафиксировать каждую ногу на любом из трех заданных углов независимо друг от друга, это обеспечивает большую гибкость для позиционирования камеры и дает возможность использовать в качестве опоры ступени, камни или другие сложные поверхности, а также проводить съемку с нижней точки.

Все три верхние секции ножек снабжены накладками-рукавами из вспененного материала. Это обеспечивает комфортное удержание штатива в холодное время года.

На концах штативных ног размещены съемные пятки с резиновыми наконечниками.

Штатив оборудован двумя пузырьковыми уровнями. Один установлен в основании штатива, а второй на площадке для установки головки. Уровень, установленный в основании площадки имеет возможность вращаться вокруг центральной колонны.

Для удобной транспортировки и хранения штатив комплектуется чехлом на молнии с ручками и регулируемым по длине наплечным ремнем. Также в комплекте предусмотрен кистевой ремень.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка - 8 кг
  • количество секций - 4
  • размер профиля секций (диаметр) – 33, 28, 25, 22 мм
  • максимальная высота штатива - 140 см
  • максимальная высота штатива с колонной - 172 см
  • длина в сложенном виде - 52 см
  • угол наклона центральной колонны – 0 – 180 град.
  • резьбовое крепление для камеры - 1/4" и 3/8"
  • пузырьковый уровень - есть
  • тип усиления штатива - крюк для груза
  • тип зажимов секций - клипсовые
  • материал зажимов-фиксаторов штатива - ABS пластик, алюминиевый сплав
  • материал секций - алюминиевый сплав
  • вес штатива - 2,33 кг

Комплектация

  • Фотоштатив Falcon Eyes Hangman 175 Pro - 1 шт.
  • Чехол - 1 шт.
  • Кистевой ремень - 1 шт.
  • Ключ шестигранный - 3 шт.
  • Руководство по эксплуатации - 1 шт.

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