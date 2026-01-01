Falcon Eyes FEA-OST4 BW оптическая насадка

Оптическая насадка Falcon Eyes FEA-OST4 BW (байонет Bowens)
Falcon Eyes FEA-OST4 BW — это профессиональная оптическая светомодифицирующая насадка, предназначенная для создания сфокусированного светового потока и проецирования четких изображений, теней и цветовых акцентов. Она устанавливается на студийные источники света с байонетом Bowens и превращает обычный осветитель в точечный проектор, идеально подходящий для творческой и рекламной съемки.
Основные характеристики
- Тип: Оптическая насадка (проекционный модуль).
- Байонет: Bowens.
- Комплектация: 6 масок Гобо, 4 цветных фильтра (синий, зеленый, красный, желтый).
- Максимальная мощность источника: До 1500 Дж (для вспышек) или 500 Вт (для светодиодов).
- Конструкция: Двойные стенки для повышения эффективности, внутренняя серебристая «зеркальная» поверхность.
Для чего используется
Насадка FEA-OST4 BW является универсальным инструментом для создания креативных световых эффектов:
- Проекция рисунков и теней: С помощью масок Гобо можно проецировать текстуры, окна, жалюзи, узоры и другие изображения на фон или объект.
- Цветовые акценты: Цветные фильтры позволяют окрашивать свет для создания атмосферы или выделения объектов.
- Точечное освещение: Создает сфокусированный, контрастный пучок света с минимальным падением яркости к краям.
- Совместное использование эффектов: Возможно одновременное использование фильтров и масок для получения уникальных комбинаций.
Особенности конструкции
Насадка изготовлена в металлическом корпусе и оснащена объективом с креплением Canon. Корпус с двойными стенками и внутренняя зеркальная поверхность обеспечивают высокую светоотдачу и минимизируют потери светового потока, гарантируя яркие и четкие проекции.