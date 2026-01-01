Falcon Eyes FEA-OST4 BW оптическая насадка

Описание

Оптическая насадка Falcon Eyes FEA-OST4 BW (байонет Bowens)

Falcon Eyes FEA-OST4 BW — это профессиональная оптическая светомодифицирующая насадка, предназначенная для создания сфокусированного светового потока и проецирования четких изображений, теней и цветовых акцентов. Она устанавливается на студийные источники света с байонетом Bowens и превращает обычный осветитель в точечный проектор, идеально подходящий для творческой и рекламной съемки.

Основные характеристики

Тип: Оптическая насадка (проекционный модуль).

Оптическая насадка (проекционный модуль). Байонет: Bowens.

Bowens. Комплектация: 6 масок Гобо, 4 цветных фильтра (синий, зеленый, красный, желтый).

6 масок Гобо, 4 цветных фильтра (синий, зеленый, красный, желтый). Максимальная мощность источника: До 1500 Дж (для вспышек) или 500 Вт (для светодиодов).

До 1500 Дж (для вспышек) или 500 Вт (для светодиодов). Конструкция: Двойные стенки для повышения эффективности, внутренняя серебристая «зеркальная» поверхность.

Для чего используется

Насадка FEA-OST4 BW является универсальным инструментом для создания креативных световых эффектов:

Проекция рисунков и теней: С помощью масок Гобо можно проецировать текстуры, окна, жалюзи, узоры и другие изображения на фон или объект.

С помощью масок Гобо можно проецировать текстуры, окна, жалюзи, узоры и другие изображения на фон или объект. Цветовые акценты: Цветные фильтры позволяют окрашивать свет для создания атмосферы или выделения объектов.

Цветные фильтры позволяют окрашивать свет для создания атмосферы или выделения объектов. Точечное освещение: Создает сфокусированный, контрастный пучок света с минимальным падением яркости к краям.

Создает сфокусированный, контрастный пучок света с минимальным падением яркости к краям. Совместное использование эффектов: Возможно одновременное использование фильтров и масок для получения уникальных комбинаций.

Особенности конструкции

Насадка изготовлена в металлическом корпусе и оснащена объективом с креплением Canon. Корпус с двойными стенками и внутренняя зеркальная поверхность обеспечивают высокую светоотдачу и минимизируют потери светового потока, гарантируя яркие и четкие проекции.