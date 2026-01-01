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-10 %
Falcon Eyes FEA-OST4 BW оптическая насадка
Falcon Eyes FEA-OST4 BW оптическая насадка
Falcon Eyes FEA-OST4 BW оптическая насадка
Falcon Eyes FEA-OST4 BW оптическая насадка
Falcon Eyes FEA-OST4 BW оптическая насадка
Falcon Eyes FEA-OST4 BW оптическая насадка

Falcon Eyes FEA-OST4 BW оптическая насадка

Falcon Eyes
Артикул: DAN-8705

Оптическая насадка Falcon Eyes FEA-OST4 BW предназначена для создания сфокусированного светового потока, с помощью масок Гобо и цветовых фильтров, которые входят в комплект, формируются проекции световых рисунков, цветовые или световые акценты на фоне или объекте съемки, имеется байонет Bowens в металлическом корпусе.

Описание

Оптическая насадка Falcon Eyes FEA-OST4 BW (байонет Bowens)

Falcon Eyes FEA-OST4 BW — это профессиональная оптическая светомодифицирующая насадка, предназначенная для создания сфокусированного светового потока и проецирования четких изображений, теней и цветовых акцентов. Она устанавливается на студийные источники света с байонетом Bowens и превращает обычный осветитель в точечный проектор, идеально подходящий для творческой и рекламной съемки.

Основные характеристики

  • Тип: Оптическая насадка (проекционный модуль).
  • Байонет: Bowens.
  • Комплектация: 6 масок Гобо, 4 цветных фильтра (синий, зеленый, красный, желтый).
  • Максимальная мощность источника: До 1500 Дж (для вспышек) или 500 Вт (для светодиодов).
  • Конструкция: Двойные стенки для повышения эффективности, внутренняя серебристая «зеркальная» поверхность.

Для чего используется

Насадка FEA-OST4 BW является универсальным инструментом для создания креативных световых эффектов:

  • Проекция рисунков и теней: С помощью масок Гобо можно проецировать текстуры, окна, жалюзи, узоры и другие изображения на фон или объект.
  • Цветовые акценты: Цветные фильтры позволяют окрашивать свет для создания атмосферы или выделения объектов.
  • Точечное освещение: Создает сфокусированный, контрастный пучок света с минимальным падением яркости к краям.
  • Совместное использование эффектов: Возможно одновременное использование фильтров и масок для получения уникальных комбинаций.

Особенности конструкции

Насадка изготовлена в металлическом корпусе и оснащена объективом с креплением Canon. Корпус с двойными стенками и внутренняя зеркальная поверхность обеспечивают высокую светоотдачу и минимизируют потери светового потока, гарантируя яркие и четкие проекции.

Комплектация

  • Оптическая насадка Falcon Eyes FEA-OST4 BW — 1 шт.
  • Маски Гобо — 6 шт.
  • Цветные фильтры (синий, зеленый, красный, желтый) — 4 шт.

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