images
images
images
Tenba Tripack T488 сумка для стоек
Tenba Tripack T488 сумка для стоек
Tenba Tripack T488 сумка для стоек

Tenba Tripack T488 сумка для стоек

Tenba
Артикул: DAN-5289

Сумка Tenba Tripack T488 для стоек и другого оборудования. Сумка для хранения и переноски стоек, штативов, зонтов и другого оборудования длиной до 47 дюймов. Внешние размеры - 22x22x122 см. Внутренние размеры - 21,5x21,5x121,5 см. Вес - 590 г. Цвет - черный.

Описание

Tenba Tripack T488 – сумка для стоек, штативов и зонтов

Tenba Tripack T488 (артикул DAN-5291) – это прочная и вместительная сумка для хранения и переноски студийных стоек, штативов, моноподов, зонтов и другого длинного оборудования. Сумка разработана для защиты оборудования от пыли, грязи и механических повреждений при транспортировке и хранении.

Изготовленная из качественных материалов, сумка обеспечивает надёжную защиту и долговечность. Компактные размеры и удобные ручки делают её отличным выбором для фотографов и видеографов, которым требуется организованное хранение и безопасная перевозка студийного оборудования.

Назначение и применение

  • Хранение стоек и штативов: для студийных и выездных стоек, штативов и моноподов.
  • Транспортировка оборудования: для перевозки длинных аксессуаров (зонты, отражатели).
  • Защита от повреждений: предотвращает царапины, удары и загрязнения.
  • Организация хранения: помогает поддерживать порядок в студии.

Ключевые особенности

  • Вместительность: подходит для нескольких стоек и штативов.
  • Прочный материал: износостойкая ткань, устойчивая к разрывам.
  • Удобные ручки: для комфортной переноски.
  • Компактное хранение: легко складывается, когда не используется.
  • Универсальность: подходит для различных типов оборудования.

Технические характеристики

  • Тип: сумка для стоек и штативов
  • Бренд: Tenba
  • Модель: Tripack T488
  • Артикул: DAN-5291
  • Материал: прочная синтетическая ткань
  • Цвет: чёрный
  • Внешний размер: 22x22x122 см
  • Внутренний размер: 21,5x21,5x121,5 см
  • Материал: баллистический нейлон 1050 ден
  • Вес: 590 г
  • Длина оборудования: до 48 дюймов (122 см)
  • Применение: хранение и транспортировка стоек, штативов, зонтов

Сравнение с моделью T538

  • Tenba Tripack T488: компактная сумка для оборудования длиной до 48 дюймов.
  • Tenba Tripack T538: более длинная сумка для оборудования до 52 дюймов (внешние размеры 22x22x135 см, внутренние 21.5x21.5x134.5 см, вес 771 г).

Как использовать сумку

  1. Упаковка: поместите сложенные стойки, штативы и другие аксессуары внутрь сумки.
  2. Закрытие: застегните молнию для защиты от пыли и повреждений.
  3. Переноска: используйте ручки для удобной транспортировки.
  4. Хранение: разместите сумку в сухом месте для длительного хранения.

Преимущества использования

  • Защита оборудования: предотвращает повреждения при транспортировке.
  • Организация пространства: помогает держать оборудование в порядке.
  • Долговечность: прочные материалы и качественная фурнитура.
  • Универсальность: подходит для различных типов оборудования.

Совместимость с оборудованием

  • Стойки: студийные стойки, штативы, моноподы.
  • Зонты и отражатели: длинные аксессуары для студийной съёмки.

Комплектация

  • Сумка Tenba Tripack T488 – 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Raylab 008-2711 Arctic White фон бумажный 2.72x11 м белый
Raylab 008-2711 Arctic White фон бумажный 2.72x11 м белый
Raylab 008-2711 Arctic White фон бумажный 2.72x11 м белый
Арт. DAN-7572
Raylab 008-2711 Arctic White фон бумажный 2.72x11 м белый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Raylab 008 Arctic White, белый, размер - 2,72x11 м. Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную небликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе.

5 430 ₽
В корзину
Wansen PB-1220 Mat/Gloss фон пластиковый матовый/глянцевый черный 1,2х2 м
Wansen PB-1220 Mat/Gloss фон пластиковый матовый/глянцевый черный 1,2х2 м
Wansen PB-1220 Mat/Gloss фон пластиковый матовый/глянцевый черный 1,2х2 м
Арт. DAN-7863
Wansen PB-1220 Mat/Gloss фон пластиковый матовый/глянцевый черный 1,2х2 м
Наличие
более 10 шт

Фон пластиковый Wansen PB-1220 черный, матовый/глянцевый, размер - 1,2х2 м.

Пластиковый фон черного цвета. Одна сторона матовая, другая - глянец. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1,2х2 м.

1 530 ₽
В корзину
Tenba (634-513) Tripack T538 сумка для стоек
Tenba (634-513) Tripack T538 сумка для стоек
Арт. DAN-5290
Tenba (634-513) Tripack T538 сумка для стоек
Наличие
более 10 шт

Сумка Tenba Tripack T538 для стоек.

Сумка для хранения и переноски стоек, штативов, зонтов и другого оборудования длинной до 52 дюймов. Внешние размеры - 22x22x135 см. Внутренние размеры - 21,5x21,5x134,5 см. Вес - 771 г. Цвет - черный.

8 500 ₽
В корзину
Fotokvant LSB-10 стойка наклонная журавль 200 см
Fotokvant LSB-10 стойка наклонная журавль 200 см
Fotokvant LSB-10 стойка наклонная журавль 200 см
Арт. NVF-9143
Fotokvant LSB-10 стойка наклонная журавль 200 см
Наличие
более 10 шт

Fotokvant LSB-10 - наклонная стойка-журавль, длина - 300 см. Алюминиевая комбинированная стойка-журавль предназначена для установки осветительных приборов и является универсальным приспособлением, которое идеально подходит для установки студийной системы освещения. С его помощью можно поворачивать осветительные приборы под любым углом и в любом направлении. Максимальная рабочая высота - 300 см, минимальная - 132 см, длина журавля - 110 см, количество секций - 4. Крепление стандартное - 1/4 и 3/8 дюйма. Максимальная нагрузка - 5 кг. Вес - 3 кг.

6 290 ₽
В корзину
-15 %
Grifon CB05-2 фотосумка c карманом 76х23х26 см
Арт. DAN-6026
Grifon CB05-2 фотосумка c карманом 76х23х26 см
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн

Фотосумка Grifon СВ05-2 c карманом, размер - 76х23х26 см.

Универсальная сумка, предназначенная для транспортировки практически любого оборудования длиной не более 74 см. Изготовлена из полиэстера. Для хранения мелочей предусмотрен боковой карман, а для переноски сумки усиленные ручки и наплечный ремень. Вес - 1,65 кг.

-15 %2 730 ₽
2 320 ₽
В корзину
Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом для студийного света
Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом для студийного света
Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом для студийного света
Арт. NVF-9345
Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом для студийного света
Наличие
более 10 шт

Fotokvant LS-2100B - трехсекционная, легкая студийная стойка без амортизации с сумкой-чехлом. Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный. Максимальная высота - 207 см. Минимальная - 87 см. Длина в сложенном состоянии - 74 см. Поставляется в чехле.


1 290 ₽
В корзину
Avenger E600C адаптер-палец 5/8&quot; или 16 мм с шестигранником для супер-клампа
Арт. OLE-0447
Avenger E600C адаптер-палец 5/8" или 16 мм с шестигранником для супер-клампа
Наличие
в наличии 1-3 шт

Avenger E600C – стальной адаптер 5/8 дюймов (16 мм) для установки зажимов Grip Heads и Super Clamp (SUPER CLAMP ADAPTERS).

1 390 ₽
В корзину

Видео

Видеоинтервью с фотографом Мэтью Джорданом Смитом
Видеоинтервью с фотографом Мэтью Джорданом Смитом
Кольцевой источник света The Nuada Ring40C/60C LED Light
Кольцевой источник света The Nuada Ring40C/60C LED Light
Эрик Ким - калифорнийский мастер уличной фотографии
Эрик Ким - калифорнийский мастер уличной фотографии
Портретная тарелка Phottix Luna Folding Beauty Dish (70 см, белая)
Портретная тарелка Phottix Luna Folding Beauty Dish (70 см, белая)
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.