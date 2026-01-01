Tenba Tripack T488 – сумка для стоек, штативов и зонтов
Tenba Tripack T488 (артикул DAN-5291) – это прочная и вместительная сумка для хранения и переноски студийных стоек, штативов, моноподов, зонтов и другого длинного оборудования. Сумка разработана для защиты оборудования от пыли, грязи и механических повреждений при транспортировке и хранении.
Изготовленная из качественных материалов, сумка обеспечивает надёжную защиту и долговечность. Компактные размеры и удобные ручки делают её отличным выбором для фотографов и видеографов, которым требуется организованное хранение и безопасная перевозка студийного оборудования.
Назначение и применение
- Хранение стоек и штативов: для студийных и выездных стоек, штативов и моноподов.
- Транспортировка оборудования: для перевозки длинных аксессуаров (зонты, отражатели).
- Защита от повреждений: предотвращает царапины, удары и загрязнения.
- Организация хранения: помогает поддерживать порядок в студии.
Ключевые особенности
- Вместительность: подходит для нескольких стоек и штативов.
- Прочный материал: износостойкая ткань, устойчивая к разрывам.
- Удобные ручки: для комфортной переноски.
- Компактное хранение: легко складывается, когда не используется.
- Универсальность: подходит для различных типов оборудования.
Технические характеристики
- Тип: сумка для стоек и штативов
- Бренд: Tenba
- Модель: Tripack T488
- Артикул: DAN-5291
- Материал: прочная синтетическая ткань
- Цвет: чёрный
- Внешний размер: 22x22x122 см
- Внутренний размер: 21,5x21,5x121,5 см
- Материал: баллистический нейлон 1050 ден
- Вес: 590 г
- Длина оборудования: до 48 дюймов (122 см)
- Применение: хранение и транспортировка стоек, штативов, зонтов
Сравнение с моделью T538
- Tenba Tripack T488: компактная сумка для оборудования длиной до 48 дюймов.
- Tenba Tripack T538: более длинная сумка для оборудования до 52 дюймов (внешние размеры 22x22x135 см, внутренние 21.5x21.5x134.5 см, вес 771 г).
Как использовать сумку
- Упаковка: поместите сложенные стойки, штативы и другие аксессуары внутрь сумки.
- Закрытие: застегните молнию для защиты от пыли и повреждений.
- Переноска: используйте ручки для удобной транспортировки.
- Хранение: разместите сумку в сухом месте для длительного хранения.
Преимущества использования
- Защита оборудования: предотвращает повреждения при транспортировке.
- Организация пространства: помогает держать оборудование в порядке.
- Долговечность: прочные материалы и качественная фурнитура.
- Универсальность: подходит для различных типов оборудования.
Совместимость с оборудованием
- Стойки: студийные стойки, штативы, моноподы.
- Зонты и отражатели: длинные аксессуары для студийной съёмки.