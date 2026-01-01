Описание

Tenba Tripack T488 – сумка для стоек, штативов и зонтов

Tenba Tripack T488 (артикул DAN-5291) – это прочная и вместительная сумка для хранения и переноски студийных стоек, штативов, моноподов, зонтов и другого длинного оборудования. Сумка разработана для защиты оборудования от пыли, грязи и механических повреждений при транспортировке и хранении.

Изготовленная из качественных материалов, сумка обеспечивает надёжную защиту и долговечность. Компактные размеры и удобные ручки делают её отличным выбором для фотографов и видеографов, которым требуется организованное хранение и безопасная перевозка студийного оборудования.

Назначение и применение

Хранение стоек и штативов: для студийных и выездных стоек, штативов и моноподов.

для студийных и выездных стоек, штативов и моноподов. Транспортировка оборудования: для перевозки длинных аксессуаров (зонты, отражатели).

для перевозки длинных аксессуаров (зонты, отражатели). Защита от повреждений: предотвращает царапины, удары и загрязнения.

предотвращает царапины, удары и загрязнения. Организация хранения: помогает поддерживать порядок в студии.

Ключевые особенности

Вместительность: подходит для нескольких стоек и штативов.

подходит для нескольких стоек и штативов. Прочный материал: износостойкая ткань, устойчивая к разрывам.

износостойкая ткань, устойчивая к разрывам. Удобные ручки: для комфортной переноски.

для комфортной переноски. Компактное хранение: легко складывается, когда не используется.

легко складывается, когда не используется. Универсальность: подходит для различных типов оборудования.

Технические характеристики

Тип: сумка для стоек и штативов

сумка для стоек и штативов Бренд: Tenba

Tenba Модель: Tripack T488

Tripack T488 Артикул: DAN-5291

DAN-5291 Материал: прочная синтетическая ткань

прочная синтетическая ткань Цвет: чёрный

чёрный Внешний размер: 22x22x122 см

22x22x122 см Внутренний размер: 21,5x21,5x121,5 см

21,5x21,5x121,5 см Материал: баллистический нейлон 1050 ден

баллистический нейлон 1050 ден Вес : 590 г

: 590 г Длина оборудования: до 48 дюймов (122 см)

до 48 дюймов (122 см) Применение: хранение и транспортировка стоек, штативов, зонтов

Сравнение с моделью T538

Tenba Tripack T488: компактная сумка для оборудования длиной до 48 дюймов.

компактная сумка для оборудования длиной до 48 дюймов. Tenba Tripack T538: более длинная сумка для оборудования до 52 дюймов (внешние размеры 22x22x135 см, внутренние 21.5x21.5x134.5 см, вес 771 г).

Как использовать сумку

Упаковка: поместите сложенные стойки, штативы и другие аксессуары внутрь сумки. Закрытие: застегните молнию для защиты от пыли и повреждений. Переноска: используйте ручки для удобной транспортировки. Хранение: разместите сумку в сухом месте для длительного хранения.

Преимущества использования

Защита оборудования: предотвращает повреждения при транспортировке.

предотвращает повреждения при транспортировке. Организация пространства: помогает держать оборудование в порядке.

помогает держать оборудование в порядке. Долговечность: прочные материалы и качественная фурнитура.

прочные материалы и качественная фурнитура. Универсальность: подходит для различных типов оборудования.

Совместимость с оборудованием