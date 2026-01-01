Fotokvant BTR-80 Selens сумка для 3 стоек 75 см

Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 250 White Diffusion 1/2
Коэффициент пропускания - 60%
Коэффициент поглощения - 3/4
Цена указана за один погонный метр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant BTR-80 Selens - сумка для стоек 75 см, изготовленная из полиэстера ПВХ.
В сумку помещается 3 компактных стойки, которые складываются до 75 см или меньше.
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Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 250 White Diffusion 1/2
Коэффициент пропускания - 60%
Коэффициент поглощения - 3/4
Цена указана за один погонный метр.
Manfrotto MBAG90PN Tripod bag – мягкая сумка для хранения и транспортировки штатива. Асимметричная коническая форма позволяет упаковывать штатив вместе с установленной головой. Ножки помещаются в более узкой части сумки. Транспортировка удобна за счет наличия плечевого ремня.
Для штативов до 90 см длиной.
Стойка Fotokvant LS-2101B с креплением для вспышки и зонта.
Трехколенная легкая студийная стойка Fotokvant LS-2100B без амортизации с сумкой-чехлом идет в комплекте с креплением Fotokvant RFLH-06 для вспышки и зонта. Стойка оснащена фиксаторами-клипсами. Минимальная рабочая высота 84 см, максимальная рабочая высота 203 см, в сложенном состоянии 74 см. Цвет - черный.
Fotokvant CAP-82-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 82 мм.
Manfrotto MB MBAG100PN – мягкая сумка для хранения и транспортировки штатива. Асимметричная коническая форма позволяет упаковывать штатив вместе с установленной головой. Ножки помещаются в более узкой части сумки. Транспортировка удобна за счет наличия плечевого ремня.
Для штативов до 100 см длиной.