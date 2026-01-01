Fotokvant BTR-80 Selens сумка для 3 стоек 75 см

Арт. DAN-4007

Стойка Fotokvant LS-2101B с креплением для вспышки и зонта.

Трехколенная легкая студийная стойка Fotokvant LS-2100B без амортизации с сумкой-чехлом идет в комплекте с креплением Fotokvant RFLH-06 для вспышки и зонта. Стойка оснащена фиксаторами-клипсами. Минимальная рабочая высота 84 см, максимальная рабочая высота 203 см, в сложенном состоянии 74 см. Цвет - черный.