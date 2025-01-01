Manfrotto MB MBAG90PN Tripod bag чехол для штатива 90 см

Сумка закрывается на молнию, которая располагается по всей длине, захватывая и верхнюю часть. Специально продуманная и сконструированная верхняя часть сумки Thermoform защищает голову штатива от повреждения во время транспортировки. Имеется внутренний карман, в котором можно размещать дополнительные аксессуары. Переноска может быть осуществлена за счет плечевого ремня, а также боковой ручки.
Характеристики:
- внутренний диаметр основания, см – 18
- внутренний диаметр верхушки, см – 23
- внутренняя длина основного отсека, см – 85
- внешняя длина, см – 90
- внешний диаметр основания, см – 20
- внешний диаметр верхушки, см – 25
- вес, кг – 0,97