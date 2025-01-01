images
Manfrotto MB MBAG90PN Tripod bag чехол для штатива 90 см

Manfrotto MB MBAG90PN Tripod bag чехол для штатива 90 см

Manfrotto
Артикул: NVF-1647

Manfrotto MBAG90PN Tripod bag – мягкая сумка для хранения и транспортировки штатива. Асимметричная коническая форма позволяет упаковывать штатив вместе с установленной головой. Ножки помещаются в более узкой части сумки. Транспортировка удобна за счет наличия плечевого ремня.

Для штативов до 90 см длиной.

Описание

Сумка закрывается на молнию, которая располагается по всей длине, захватывая и верхнюю часть. Специально продуманная и сконструированная верхняя часть сумки Thermoform защищает голову штатива от повреждения во время транспортировки. Имеется внутренний карман, в котором можно размещать дополнительные аксессуары. Переноска может быть осуществлена за счет  плечевого ремня, а также боковой ручки.

Характеристики:

  • внутренний диаметр основания, см – 18
  • внутренний диаметр верхушки, см – 23
  • внутренняя длина основного отсека, см – 85
  • внешняя длина, см – 90
  • внешний диаметр основания, см – 20
  • внешний диаметр верхушки, см – 25
  • вес, кг – 0,97

