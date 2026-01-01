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Manfrotto 110G колеса для стоек

Manfrotto 110G колеса для стоек

Manfrotto
Артикул: NVF-5582

Manfrotto 110G – комплект усиленных колес с тормозами для стоек с диаметром ножки 22 мм.

Описание

Характеристики:

  • диаметр, мм – 100
  • максимальная нагрузка, кг – 100
  • тормоз – есть

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