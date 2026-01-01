Manfrotto 110G колеса для стоек

Характеристики:
- диаметр, мм – 100
- максимальная нагрузка, кг – 100
- тормоз – есть
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Характеристики:
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