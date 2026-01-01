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Avenger D600CB BOOM ARM W/SLDNG ATTACH BLACK штанга журавль телескопическая

Avenger D600CB BOOM ARM W/SLDNG ATTACH BLACK штанга журавль телескопическая

Avenger
Артикул: NVF-2778

Avenger D600CB BOOM ARM W/SLDNG ATTACH BLACK – телескопический журавль с нагрузкой от 7 до 30 кг. Устанавливается на стойку со стандартным креплением внешнего адаптера 5/8" (16 мм).

Описание

  • минимальная длина, см – 117
  • максимальная длина, см – 212
  • материал – хромированная сталь
  • цвет – черный
  • максимальная нагрузка при минимальном выдвижении, кг – 30
  • максимальная нагрузка при максимальном выдвижении, кг – 7
  • вес, кг – 3,6
  • крепление – внутреннее (мама) под стандартное крепление стойки 5/8" (16 мм)

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