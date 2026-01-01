Avenger D600CB BOOM ARM W/SLDNG ATTACH BLACK штанга журавль телескопическая

- минимальная длина, см – 117
- максимальная длина, см – 212
- материал – хромированная сталь
- цвет – черный
- максимальная нагрузка при минимальном выдвижении, кг – 30
- максимальная нагрузка при максимальном выдвижении, кг – 7
- вес, кг – 3,6
- крепление – внутреннее (мама) под стандартное крепление стойки 5/8" (16 мм)
KUPO 40’’ Extension Grip Arm with Baby Hex Pin-Silver – крепежная головка со втулкой 16 мм. Предназначена для установки студийного оборудования от 2 до 1/2 дюйма. Изготовлена из алюминия. Цвет – серебристый.