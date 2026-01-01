Fotokvant LED-100UV ультрафиолетовый фонарик для спецэффектов

Описание

Ультрафиолетовый фонарик Fotokvant LED-100UV для спецэффектов

Fotokvant LED-100UV — это компактный ультрафиолетовый фонарь, предназначенный для создания ярких световых эффектов в фотографии и видеосъемке. Он позволяет подсвечивать флуоресцентные материалы, создавать неоновое свечение и добавлять творческие акценты в кадр.

Основные характеристики

Количество светодиодов: 100 шт.

100 шт. Длина волны УФ-излучения: 395 нм.

395 нм. Материал корпуса: Алюминиевый сплав.

Алюминиевый сплав. Размеры: 195 × 78 мм.

195 × 78 мм. Вес: 247 г.

Для чего используется

Этот фонарик открывает широкие возможности для творческой съемки:

Подсветка флуоресцентных объектов: Краски, ткани, грим и другие материалы, светящиеся в УФ-свете, создают эффектные кадры.

Краски, ткани, грим и другие материалы, светящиеся в УФ-свете, создают эффектные кадры. Создание неоновых эффектов: Идеален для тематических портретов, концертов и вечеринок.

Идеален для тематических портретов, концертов и вечеринок. Спецэффекты в фотографии: Позволяет добавлять загадочное или футуристическое настроение.

Позволяет добавлять загадочное или футуристическое настроение. Проверка подлинности: Может использоваться для проверки документов, банкнот или других материалов.

Особенности конструкции

Фонарь оснащен 100 ультрафиолетовыми светодиодами, обеспечивающими мощное и равномерное излучение. Прочный алюминиевый корпус защищает устройство от повреждений и обеспечивает надежность в работе. Компактные размеры и небольшой вес делают его удобным для использования в студии и на выездных съемках.

Крепление на студийное оборудование может быть осуществлен за счет зажима Fotokvant RCL-S2