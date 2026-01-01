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Хит
Fotokvant LED-100UV ультрафиолетовый фонарик для спецэффектов
Fotokvant LED-100UV ультрафиолетовый фонарик для спецэффектов
Fotokvant LED-100UV ультрафиолетовый фонарик для спецэффектов
Fotokvant LED-100UV ультрафиолетовый фонарик для спецэффектов
Fotokvant LED-100UV ультрафиолетовый фонарик для спецэффектов

Fotokvant LED-100UV ультрафиолетовый фонарик для спецэффектов

Fotokvant
Артикул: DAN-4380

Ультрафиолетовый фонарик Fotokvant LED-100UV для спецэффектов. Фонарь для создания спецэффектов. Сто светодиодов, длина УФ-волны - 395 нм. Изготовлен из алюминиевого сплава. Размер - 195х78 мм. Вес - 247 г.

Описание

Ультрафиолетовый фонарик Fotokvant LED-100UV для спецэффектов

Fotokvant LED-100UV — это компактный ультрафиолетовый фонарь, предназначенный для создания ярких световых эффектов в фотографии и видеосъемке. Он позволяет подсвечивать флуоресцентные материалы, создавать неоновое свечение и добавлять творческие акценты в кадр.

Основные характеристики

  • Количество светодиодов: 100 шт.
  • Длина волны УФ-излучения: 395 нм.
  • Материал корпуса: Алюминиевый сплав.
  • Размеры: 195 × 78 мм.
  • Вес: 247 г.

Для чего используется

Этот фонарик открывает широкие возможности для творческой съемки:

  • Подсветка флуоресцентных объектов: Краски, ткани, грим и другие материалы, светящиеся в УФ-свете, создают эффектные кадры.
  • Создание неоновых эффектов: Идеален для тематических портретов, концертов и вечеринок.
  • Спецэффекты в фотографии: Позволяет добавлять загадочное или футуристическое настроение.
  • Проверка подлинности: Может использоваться для проверки документов, банкнот или других материалов.

Особенности конструкции

Фонарь оснащен 100 ультрафиолетовыми светодиодами, обеспечивающими мощное и равномерное излучение. Прочный алюминиевый корпус защищает устройство от повреждений и обеспечивает надежность в работе. Компактные размеры и небольшой вес делают его удобным для использования в студии и на выездных съемках.

Крепление на студийное оборудование может быть осуществлен за счет зажима Fotokvant RCL-S2

Комплектация

  • Ультрафиолетовый фонарь Fotokvant LED-100UV — 1 шт.

Внимание: Батареи питания в комплект не входят.

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