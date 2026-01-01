Fotokvant LED-100UV ультрафиолетовый фонарик для спецэффектов

Ультрафиолетовый фонарик Fotokvant LED-100UV для спецэффектов
Fotokvant LED-100UV — это компактный ультрафиолетовый фонарь, предназначенный для создания ярких световых эффектов в фотографии и видеосъемке. Он позволяет подсвечивать флуоресцентные материалы, создавать неоновое свечение и добавлять творческие акценты в кадр.
Основные характеристики
- Количество светодиодов: 100 шт.
- Длина волны УФ-излучения: 395 нм.
- Материал корпуса: Алюминиевый сплав.
- Размеры: 195 × 78 мм.
- Вес: 247 г.
Для чего используется
Этот фонарик открывает широкие возможности для творческой съемки:
- Подсветка флуоресцентных объектов: Краски, ткани, грим и другие материалы, светящиеся в УФ-свете, создают эффектные кадры.
- Создание неоновых эффектов: Идеален для тематических портретов, концертов и вечеринок.
- Спецэффекты в фотографии: Позволяет добавлять загадочное или футуристическое настроение.
- Проверка подлинности: Может использоваться для проверки документов, банкнот или других материалов.
Особенности конструкции
Фонарь оснащен 100 ультрафиолетовыми светодиодами, обеспечивающими мощное и равномерное излучение. Прочный алюминиевый корпус защищает устройство от повреждений и обеспечивает надежность в работе. Компактные размеры и небольшой вес делают его удобным для использования в студии и на выездных съемках.
Крепление на студийное оборудование может быть осуществлен за счет зажима Fotokvant RCL-S2