Falcon Eyes FEA-FS BW фокусировочная штанга для параболических софтбоксов

Крепление дает возможность располагать источники постоянного или импульсного света с байонетом Bowens внутри больших параболических софтбоксов с таким же байонетом. Штанга позволяет перемещать осветитель вперед и назад внутри софтбокса, чтобы одновременно отрегулировать контрастность получаемого светового потока и размер светового пятна. Используя фокусировочную штангу и один софтбокс вы получите любой тип освещения: от жесткого сфокусированного до мягкого равномерного мягкого света.
Софтбокс устанавливается в байонетное кольцо Bowens на конце штанги и проворачивается, фиксируясь прижимным винтом. Установить источник света с другим байонетом можно приобретая дополнительно соответствующие переходные кольца.
На свободном конце штанги предусмотрено кольцо для размещения груза-противовеса.
Монтажный кронштейн с посадочным отверстием 5/8" и винтом фиксации предназначен для установки и закрепления штанги на осветительной стойке со стандартным шпиготом. Благодаря конструкции кронштейна осветитель может наклоняться в пределах 180 градусов.
Поскольку штанга предназначена для работы с большими тяжелыми софтбоксами и студийными моноблоками, все основные узлы штанги выполнены из толстостенного металла.
Характеристики:
- байонет для крепления осветителя/софтбокса - Bowens/Bowens
- максимальная нагрузка - 8 кг
- максимальное расстояние до источника света - 74 см
- длина штанги без адаптера - 96 см
- диаметр перекладины - 27 мм
- крепление на стойку - 5/8"
- крепление адаптера - шпигот 5/8"
- материал - металл
- размер - 115х24х16 см
- вес - 2,4 кг