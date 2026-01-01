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-10 %
Falcon Eyes FEA-FS BW фокусировочная штанга для параболических софтбоксов
Falcon Eyes FEA-FS BW фокусировочная штанга для параболических софтбоксов
Falcon Eyes FEA-FS BW фокусировочная штанга для параболических софтбоксов
Falcon Eyes FEA-FS BW фокусировочная штанга для параболических софтбоксов
Falcon Eyes FEA-FS BW фокусировочная штанга для параболических софтбоксов
Falcon Eyes FEA-FS BW фокусировочная штанга для параболических софтбоксов
Falcon Eyes FEA-FS BW фокусировочная штанга для параболических софтбоксов
Falcon Eyes FEA-FS BW фокусировочная штанга для параболических софтбоксов

Falcon Eyes FEA-FS BW фокусировочная штанга для параболических софтбоксов

Falcon Eyes
Артикул: DAN-5306

Фокусировочная штанга Falcon Eyes FEA-FS BW для параболических софтбоксов.

Штанга предназначена для крепления студийных источников света с байонетом Bowens внутри глубоких параболических софтбоксов. Устанавливается на осветительную стойку со шпиготом 5/8". Максимальная нагрузка - 8 кг.

Описание

Крепление дает возможность располагать источники постоянного или импульсного света с байонетом Bowens внутри больших параболических софтбоксов с таким же байонетом. Штанга позволяет перемещать осветитель вперед и назад внутри софтбокса, чтобы одновременно отрегулировать контрастность получаемого светового потока и размер светового пятна. Используя фокусировочную штангу и один софтбокс вы получите любой тип освещения: от жесткого сфокусированного до мягкого равномерного мягкого света.

Софтбокс устанавливается в байонетное кольцо Bowens на конце штанги и проворачивается, фиксируясь прижимным винтом. Установить источник света с другим байонетом можно приобретая дополнительно соответствующие переходные кольца.

На свободном конце штанги предусмотрено кольцо для размещения груза-противовеса.

Монтажный кронштейн с посадочным отверстием 5/8" и винтом фиксации предназначен для установки и закрепления штанги на осветительной стойке со стандартным шпиготом. Благодаря конструкции кронштейна осветитель может наклоняться в пределах 180 градусов.

Поскольку штанга предназначена для работы с большими тяжелыми софтбоксами и студийными моноблоками, все основные узлы штанги выполнены из толстостенного металла.

Характеристики:

  • байонет для крепления осветителя/софтбокса - Bowens/Bowens
  • максимальная нагрузка - 8 кг
  • максимальное расстояние до источника света - 74 см
  • длина штанги без адаптера - 96 см
  • диаметр перекладины - 27 мм
  • крепление на стойку - 5/8"
  • крепление адаптера - шпигот 5/8"
  • материал - металл
  • размер - 115х24х16 см
  • вес - 2,4 кг

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