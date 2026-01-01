GreenBean Titan 240 BABY STEEL cтойка-тренога

Арт. DAN-6115

Фон бумажный Grifon 06, темно-бирюзовый, размер - 2,7х10 м.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги плотностью 145 г/м, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,7х10 м.