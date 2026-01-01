Характеристики:
- Совместимые стойки: 620M/ 653MR
- Диаметр 100 мм
- Размер ножки для монтажа: 30х30 мм
- Тормоз - есть
- Максимальная нагрузка 42 кг
- Комплект - 3 шт
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KC100G - комплект из 3 колес диаметром 100 мм.
Комплект колес с квадратным адаптером и тормозами из трех штук. Диаметр - 100 мм. Размер ножки - 30x30 мм.
Характеристики:
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