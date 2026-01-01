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Kupo KC100G комплект из 3 колес диаметром 100 мм
Kupo KC100G комплект из 3 колес диаметром 100 мм

Kupo KC100G комплект из 3 колес диаметром 100 мм

Kupo
Артикул: NVF-9428

Kupo KC100G - комплект из 3 колес диаметром 100 мм.

Комплект колес с квадратным адаптером и тормозами из трех штук. Диаметр - 100 мм. Размер ножки - 30x30 мм.

Описание

Характеристики:

  • Совместимые стойки: 620M/ 653MR
  • Диаметр 100 мм
  • Размер ножки для монтажа: 30х30 мм
  • Тормоз - есть
  • Максимальная нагрузка 42 кг
  • Комплект - 3 шт

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