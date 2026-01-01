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KUPO KCP-440 4.5" Center Grip Head With Junior Stud крепежная головка
KUPO KCP-440 4.5" Center Grip Head With Junior Stud крепежная головка
KUPO KCP-440 4.5" Center Grip Head With Junior Stud крепежная головка

KUPO KCP-440 4.5" Center Grip Head With Junior Stud крепежная головка

Kupo
Артикул: OLE-3533

Зажим для трубок или штифтов диаметром 5/8" и 3/8" с установочным студийным пальцем 28 мм. Используется для установки подвесных систем, а также больших рассеивателей.


Описание

Характеристики:

  • Материал алюминий
  • Диаметр диска 11,4 см
  • Диаметр отверстий зажима 5/8" и 3/8"
  • Установочный палец 28 мм
  • Вес 2,7 кг

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