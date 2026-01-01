KUPO KCP-440 4.5" Center Grip Head With Junior Stud крепежная головка

Характеристики:
- Материал алюминий
- Диаметр диска 11,4 см
- Диаметр отверстий зажима 5/8" и 3/8"
- Установочный палец 28 мм
- Вес 2,7 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Зажим для трубок или штифтов диаметром 5/8" и 3/8" с установочным студийным пальцем 28 мм. Используется для установки подвесных систем, а также больших рассеивателей.
Характеристики:
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