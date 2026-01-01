Fotokvant WT4-RC приемник радиосинхронизатора для накамерной вспышки

Описание



Беспроводной приемник синхронизатора работает на частоте 433,075 МГц. Скорость синхронизации составляет 1/125-1/250 с (в зависимости от Х-синхронизации фотоаппарата). Для бесперебойной работы фотокамеры со студийным осветителем рекомендуется использовать выдержку фотокамеры 1/125 с, установленную в ручном режиме (manual mode). Синхронизатор работает со вспышками только в ручном режиме, когда параметры экспозиции и настройки вспышки предустановлены вручную.

Приемник работает от 2 батарей или аккумуляторов типа ААА. Приемник имеет встроенный микроконтроллер с надежной защитой от помех и обеспечивает максимальную скорость синхронизации 1/250 с. Устойчивая связь осуществляется на расстоянии 30 м.

Учитывая невысокую стоимость и наличие полноценного функционала четырехканальные модели являются наиболее популярными для использования дома в небольшой профессиональной студии, а также для работы на выезде.



Характеристики:

рабочая частота, Мгц – 433.075

скорость синхронизации, с – 1/125-1/250

питание приемника – 2 батареи ААА

радиус действия, м – 30



