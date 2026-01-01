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Fotokvant WT4-RC приемник радиосинхронизатора для накамерной вспышки
Fotokvant WT4-RC приемник радиосинхронизатора для накамерной вспышки
Fotokvant WT4-RC приемник радиосинхронизатора для накамерной вспышки
Fotokvant WT4-RC приемник радиосинхронизатора для накамерной вспышки
Fotokvant WT4-RC приемник радиосинхронизатора для накамерной вспышки

Fotokvant WT4-RC приемник радиосинхронизатора для накамерной вспышки

Fotokvant
Артикул: DAN-8593

Приемник радиосинхронизатора для накамерной вспышки Fotokvant WT4-RС – четырехканальный дополнительный приемник радиосинхронизатора. Предназначен для синхронизации любой фотокамеры с накамерными вспышками. Радиус действия до 30 м. Через переходники типа RAC-SYN03 может работать и со студийными моноблоками.

Описание


Беспроводной приемник синхронизатора работает на частоте 433,075 МГц. Скорость синхронизации составляет 1/125-1/250 с (в зависимости от Х-синхронизации фотоаппарата). Для бесперебойной работы фотокамеры со студийным осветителем рекомендуется использовать выдержку фотокамеры 1/125 с, установленную в ручном режиме (manual mode). Синхронизатор работает со вспышками только в ручном режиме, когда параметры экспозиции и настройки вспышки предустановлены вручную.
Приемник работает от 2 батарей или аккумуляторов типа ААА. Приемник имеет встроенный микроконтроллер с надежной защитой от помех и обеспечивает максимальную скорость синхронизации 1/250 с. Устойчивая связь осуществляется на расстоянии 30 м.

Учитывая невысокую стоимость и наличие полноценного функционала четырехканальные модели являются наиболее популярными для использования дома в небольшой профессиональной студии, а также для работы на выезде.


Характеристики:

рабочая частота, Мгц – 433.075
скорость синхронизации, с – 1/125-1/250
питание приемника – 2 батареи ААА
радиус действия, м – 30

Комплектация

Приемник (ресивер) - 1 шт.

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