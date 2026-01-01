Kupo EZ2500-B Adhesive Hook&Loop Tape тейп 2.5x500 см

Рабочие температуры применения: 0 - +65 C.
Материал: нейлоновая ткань с клейкой стороной
Свойства сцепления:
Начальная липкость петли: 3,3 кг (+/- 0,5) кг/кв.дюйм
Прочность на отслаивание: 3,2 кг (+/- 0,5) кг/кв.дюйм
Прочность крепления: 4 PSI (≈ 0.28 кгс/см²) (12 часов)
Ширина-25 мм, длина-5 м
Цвет-черный
Стяжка-хомут для проводов. Предназначен для крепления проводов к стойкам. Крепление простое, надежное и легкое.
Крепление проводов в студии необходимо не только для эстетики, но и для безопасности.