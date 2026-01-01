images
Kupo EZ2500-B Adhesive Hook&Loop Tape тейп 2.5x500 см

Kupo EZ2500-B Adhesive Hook&Loop Tape тейп 2.5x500 см

Kupo
Артикул: DAN-8943

Клейкая лента-липучка Kupo EZ2500-B Adhesive Hook&Loop Tape имеет длину 5 метров и ширину 25 мм.

Описание

Рабочие температуры применения: 0 - +65 C.
Материал: нейлоновая ткань с клейкой стороной
Свойства сцепления:
Начальная липкость петли: 3,3 кг (+/- 0,5) кг/кв.дюйм
Прочность на отслаивание: 3,2 кг (+/- 0,5) кг/кв.дюйм
Прочность крепления: 4 PSI (≈ 0.28 кгс/см²) (12 часов)
Ширина-25 мм, длина-5 м
Цвет-черный

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant CLH-17B стяжка-хомут черный 17 см для организации проводов
Fotokvant CLH-17B стяжка-хомут черный 17 см для организации проводов
Fotokvant CLH-17B стяжка-хомут черный 17 см для организации проводов
Арт. DAN-9570
Fotokvant CLH-17B стяжка-хомут черный 17 см для организации проводов
Наличие
более 10 шт

Стяжка-хомут для проводов. Предназначен для крепления проводов к стойкам. Крепление простое, надежное и легкое.
Крепление проводов в студии необходимо не только для эстетики, но и для безопасности.

70 ₽
В корзину
Kupo SW-04 страховочный тросик 75 см
Kupo SW-04 страховочный тросик 75 см
Арт. DAN-5856
Kupo SW-04 страховочный тросик 75 см
Наличие
более 10 шт

Страховочный тросик Kupo SW-04, длина - 75 см. Тросик изготовлен из оцинкованной стальной проволоки и соответствуют стандартам DIN3055 и DIN3060. Является страховочным средством в дополнение к основному креплению. Применяется при монтаже оборудования на подвесные системы. Тросик имеет ПВХ-покрытие. Диаметр - 3,2 мм, 7х19 (жил), максимальная нагрузка - 10 кг.

510 ₽
В корзину
Fotokvant FLH-12-IR адаптер-палец 16 мм или 5/8 дюйма для студийного оборудования.
Fotokvant FLH-12-IR адаптер-палец 16 мм или 5/8 дюйма для студийного оборудования.
Арт. NVF-6581
Fotokvant FLH-12-IR адаптер-палец 16 мм или 5/8 дюйма для студийного оборудования.
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant FLH-12 – адаптер 16 мм. С одной стороны резьба 1/4 дюйма, а с другой – 3/8 дюйма.

Длина – 6,5 см. Изготовлен из металла. Обращаем ваше внимание, что производитель может внести некоторые изменения в модель.

290 ₽
В корзину
DGTape UM Gaffa Tape Black тейп ультраматовый черный 48 мм x 50 м
Арт. DAN-1379
DGTape UM Gaffa Tape Black тейп ультраматовый черный 48 мм x 50 м
Наличие
более 10 шт

DGTape Gaffa Tape UM Black - тейп ультраматовый черный, размер 48 мм х 50 м.

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 48 мм х 50 м. Цвет - черный, ультраматовый.

2 200 ₽
В корзину
Fotokvant B-2W система подъема 2 фонов
Fotokvant B-2W система подъема 2 фонов
Fotokvant B-2W система подъема 2 фонов
Арт. DAN-5892
Fotokvant B-2W система подъема 2 фонов
Наличие
более 10 шт

Система подъема 2 фонов Fotokvant B-2W.

Система подъема двух фонов. Комплект держателей и кронштейнов для монтажа на стену двух бумажных рулонных фонов. Состоит из четырех держателей, двух кронштейнов, двух цепей и двух гирек.

4 740 ₽
В корзину
Kupo SW-03 страховочный тросик 100 см
Арт. DAN-5855
Kupo SW-03 страховочный тросик 100 см
Наличие
более 10 шт

Страховочный тросик Kupo SW-03, длина - 100 см.

Тросик изготовлен из оцинкованной стальной проволоки и соответствуют стандартам DIN3055 и DIN3060. Является страховочным средством в дополнение к основному креплению. Применяется при монтаже оборудования на подвесные системы.

730 ₽
В корзину

Видео

Камуфляжные тейпы Fotokvant для фото- и видеооборудования. Обзор
Камуфляжные тейпы Fotokvant для фото- и видеооборудования. Обзор
Какой фотобокс купить для предметной съемки
Какой фотобокс купить для предметной съемки
Себастьян Салгаду
Себастьян Салгаду
Как сделать идеальный автопортрет, или Профессионалы о селфи
Как сделать идеальный автопортрет, или Профессионалы о селфи
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.