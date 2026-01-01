DGTape trueGAFF профессиональный тейп 25мм/9м ярко зеленый

Арт. MTG-3225

Selens Gloves M термостойкие защитные перчатки для студийных светотехников размер M. Перчатки для работы со световым оборудованием на улице и в помещении. Защитят руки как от ожогов так и от холода. Удобно сидят на руках, имеют застежки на липучке в области запястья.