DGTape trueGAFF профессиональный тейп 12мм/25м ярко голубой

Арт. DAN-9789

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Студийный тейп Fotokvant GP-1525 Green gaffer tape зеленый - клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 15 мм х 25 м. Цвет - зеленый.